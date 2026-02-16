Ritmos Argentinos llega a Colón y Galarza con recitales y suelta de libros

El programa Ritmos Argentinos suma nuevas fechas en Entre Ríos y este fin de semana llevará música en vivo a Colón y General Galarza, con entrada libre y gratuita. La iniciativa forma parte de la agenda cultural de verano y busca fortalecer la circulación de artistas emergentes en distintas localidades de la provincia.

Las actividades son organizadas por las secretarías de Cultura de Nación y de Entre Ríos, en articulación con los municipios anfitriones. Además de los espectáculos musicales, cada jornada incluirá una suelta de libros a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Dos escenarios al aire libre

El viernes 20 de febrero, desde las 20, la explanada del Puerto de Colón será el punto de encuentro para el público. Allí se presentarán Pajarito Silvestri, La Big Band, Factor Fun y Suma Paciencia, en una grilla que combina distintos géneros y estilos.

Al día siguiente, el sábado 21 también a partir de las 20, el ciclo continuará en el Parque Paseo del Ferrocarril de General Galarza. En esa ocasión actuarán Nahuel Borrá, La Sin Nombre, Híbridos y Karel Fleites y la Nave del Regreso.

Ritmos Argentinos.

Ambas jornadas están pensadas como espacios abiertos de participación comunitaria, con espectáculos al aire libre y acceso gratuito.

Una propuesta con mirada federal

Según se informó, Ritmos Argentinos tiene como objetivo promover el desarrollo profesional de músicos y gestores culturales, además de fomentar el intercambio entre regiones del país. El programa apunta a generar oportunidades para artistas locales, fortaleciendo el entramado cultural en cada territorio.

La inclusión de la suelta de libros se suma como una acción complementaria que amplía la propuesta más allá de lo musical, incorporando el acceso a la lectura en espacios públicos.