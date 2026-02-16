Tiroteo en estadio de hockey sobre hielo durante partido escolar dejó víctimas fatales

Un tiroteo registrado este lunes en un estadio de hockey sobre hielo en Estados Unidos dejó al menos dos personas fallecidas y varios heridos, según informaron autoridades locales. El episodio ocurrió durante un partido escolar en la pista cubierta Dennis M. Lynch Arena, en la ciudad de Pawtucket, estado de Rhode Island.

De acuerdo con la jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, el hecho se produjo poco después de las 15 horas, cuando se disputaba un encuentro en el que participaban equipos de distintas escuelas de la zona.

Las autoridades indicaron que el atacante habría dirigido los disparos contra integrantes de su propia familia. El presunto agresor murió tras el episodio.

Un evento durante un partido escolar

El tiroteo se desencadenó mientras se desarrollaba el encuentro deportivo. Testigos señalaron que se escucharon múltiples disparos, lo que generó escenas de confusión dentro del estadio. Jugadores y espectadores buscaron resguardo mientras se activaban los protocolos de emergencia.

Según el parte oficial, entre las víctimas fatales se encuentra una niña. Otras tres personas permanecen hospitalizadas en estado crítico con heridas de bala. Las identidades no fueron difundidas hasta el momento.

Mientras tanto en gringolandia Momento en que se desata el tiroteo durante un partido juvenil de hockey en EE.UU. Como resultado del incidente, dos personas, incluido el atacante, murieron y cuatro resultaron heridas. pic.twitter.com/lBgEojL3Y2 — aapayés (@aapayes) February 16, 2026

Las fuerzas de seguridad acordonaron el área y coordinaron la evacuación del público. Representantes de las escuelas participantes confirmaron que los estudiantes presentes fueron localizados y se encuentran fuera de peligro.

Investigación en curso

La Policía local, junto con la Policía Estatal de Rhode Island y agentes federales, trabaja en la recolección de pruebas y en la reconstrucción de la secuencia de los hechos. Las autoridades describieron el caso como un evento “dirigido” y vinculado a una disputa familiar.

El gobernador de Rhode Island informó que se mantiene en contacto con autoridades municipales y que el estado brinda apoyo en la investigación. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el vínculo exacto entre el agresor y las víctimas.