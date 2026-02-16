Impactante homenaje a Diego Maradona en el carnaval en Italia: diseñaron una carroza con los colores del Napoli

Una espectacular y emotiva carroza en homenaje a Diego Maradona fue una de las grandes atracciones del tradicional Carnaval de Acireale, en el sur de Italia. La figura del astro argentino desfiló por las calles de esta ciudad siciliana y despertó aplausos y emoción entre miles de asistentes.

El carnaval se celebra en Acireale, localidad ubicada en la provincia de Catania, a los pies del imponente Etna. Considerado uno de los eventos culturales más importantes de la región, cada año atrae a visitantes de toda Italia y del exterior.

Una obra impactante dedicada al Diez

La carroza dedicada a Maradona fue diseñada por el artista italiano Paolo Cavallaro y se convirtió en una de las más comentadas de la edición 2026. La representación mostró al ídolo con los colores del SSC Napoli, club donde el argentino alcanzó la gloria y dejó una huella imborrable.

La puesta en escena incluyó personajes y elementos simbólicos vinculados a la cultura italiana y a problemáticas sociales, con una fuerte carga artística. En el centro, Maradona fue presentado como una figura popular que trascendió su origen humilde para transformarse en un ícono global.

Como guiño a la identidad argentina, la carroza estuvo musicalizada con canciones de Rodrigo Bueno, el recordado “Potro”, generando una ovación del público y sumando un toque latino a la tradicional celebración siciliana.

Una tradición con siglos de historia

El Carnaval de Acireale se remonta al siglo XVI y cuenta con desfiles organizados de manera regular desde el siglo XIX. Durante varias semanas, desde fines de enero hasta mediados de febrero, las calles principales —como Corso Italia, Corso Savoia, Corso Umberto y la plaza de la Catedral— se llenan de carrozas alegóricas grotescas de cartón piedra y estructuras ornamentadas con flores, consideradas verdaderas obras de arte efímero.

En esta edición, la figura de Diego Maradona volvió a demostrar que su legado trasciende fronteras. En el corazón de Sicilia, el Diez fue celebrado como lo que es para millones: una leyenda eterna del fútbol mundial.