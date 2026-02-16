Se realizará el festival solidario “Todos por David” en el club Peñarol de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El festival solidario “Todos por David” se realizará en el club Peñarol de Paraná para recaudar fondos destinados al tratamiento de un bebé con labio leporino.
El festival solidario “Todos por David” se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en el club Peñarol de la ciudad de Paraná, con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento médico de un bebé nacido en Santiago del Estero con labio leporino y una amplia fisura en el paladar. La iniciativa reunirá a 16 bandas y solistas en una jornada pensada para toda la familia.
Patricia Retamar, abuela del niño, explicó la situación de salud que atraviesa su nieto. “Él nació en Santiago del Estero con labio leporino. Tiene una amplia fisura en el paladar y una fosa nasal cuya primera cirugía va a llegar cuando llegue a los seis kilos”, detalló.
El pequeño debe viajar dos veces por semana desde Santiago del Estero hasta la ciudad de La Banda para continuar con su tratamiento, lo que implica un importante esfuerzo económico para la familia.
El evento se desarrollará a partir de las 15 horas en el Club Atlético Peñarol y contará con la participación de artistas locales y regionales. Según indicó la abuela, habrá propuestas musicales variadas que incluirán cumbia, folklore y chamamé, además de servicio de cantina.
“Vamos a hacer un festival con 16 bandas y solistas el 28 de febrero, a partir de las 15 horas aquí en el club Peñarol. Será todo a beneficio de David para juntar fondos para el tratamiento de él. Tiene que viajar dos veces a la semana de Santiago del Estero a La Banda. Invitamos a todas las familias. Vamos a tener cantina, cumbia folklore y chamamé”, expresó Retamar.
La convocatoria busca no solo recaudar dinero para cubrir gastos médicos y traslados, sino también generar un espacio de encuentro comunitario donde la música y la solidaridad sean protagonistas.