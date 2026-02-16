El municipio de Concepción del Uruguay licita la operación integral de los residuos en el nuevo relleno sanitario

La Municipalidad de Concepción del Uruguay realizó un nuevo llamado a licitación pública para concesionar la “Operación de la disposición final de residuos urbanos en nuevo relleno sanitario San Cayetano”, situada al sur del antiguo vertedero, para lo cual se estableció un presupuesto de $445 millones. La inversión municipal apunta a garantizar la operación integral del predio donde se depositan y tratan los residuos sólidos urbanos de toda la ciudad.

El gobierno de La Histórica realiza esta convocatoria en ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa vigente, y en su carácter de autoridad responsable de la prestación, la organización y el control de sus servicios públicos esenciales. Es por ello que, desde el inicio del proceso de tercerización de la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, ha dispuesto la contratación de terceros especializados para la ejecución de las tareas vinculadas a la operación, el tratamiento y la disposición final de los residuos, de acuerdo a criterios técnicos, ambientales y sanitarios.

Relleno sanitario de Concepción del Uruguay

Se estima que Concepción del Uruguay genera unas 90 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, es decir unas 33 mil toneladas al año. Estas 90 toneladas por día son transportadas por el servicio de recolección de residuos, desde cada una de las viviendas de la ciudad, hasta el relleno sanitario, donde se dispone su destino y tratamiento final.

La licitación

La Municipalidad de Concepción del Uruguay lanzó la Licitación Pública N° 03/2026 para la operación del relleno sanitario de la ciudad, con un presupuesto oficial fijado en $445.000.000, la publicación ya fue realizada este 12 de febrero en el Boletín Oficial de Entre Ríos.

De acuerdo a la información oficial, la apertura de sobres se realizará el 5 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, en sede municipal. Hasta 24 horas antes de la apertura, se pueden adquirir los pliegos de condiciones. La contratación apunta a garantizar la operación integral del predio donde se depositan y tratan los residuos sólidos urbanos.

Sobre la ejecución integral de los residuos

Comprende la operación de plantas de tratamiento, relleno sanitario y demás actividades conexas. Los trabajos pueden resumirse en: mantenimiento de calles internas, operación de celdas, tapado y redistribución de residuos, compactación, periodicidad y materiales de la tapada, tratamiento de lixiviados, riego en celda operativa, manejo de residuos verdes y operación de la báscula electrónica.

Relleno sanitario de Concepción del Uruguay

El Relleno Sanitario es una técnica de disposición final de residuos sólidos mediante la cual se los confina a un área donde se distribuye la basura en capas, se la compacta y se la cubre con tierra con una cierta periodicidad. Esta técnica busca minimizar los perjuicios al medioambiente controlando los efectos potenciales de contaminación mediante el tratamiento de los efluentes líquidos y gaseosos que producirá la basura al descomponerse.