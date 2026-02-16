La Paz: menor intentó huir de la Policía y descartó una “tumbera” en plena vía pública

Personal de la Jefatura Departamental La Paz, a través de la Comisaría Primera, intervino en horas de la noche de este lunes en inmediaciones de calles Torres Vilches y Aromo, en el marco de actuaciones iniciadas de oficio por el supuesto delito de portación ilegal de arma de fuego.

Jefatura Departamental La Paz

El procedimiento se originó cuando efectivos que realizaban tareas preventivas intentaron identificar a un joven en la vía pública. Al advertir la presencia policial, el menor emprendió la fuga y descartó un elemento durante la huida.

Tras una rápida intervención, los uniformados lograron secuestrar un arma de fuego de fabricación casera, tipo “tumbera”, calibre .22, que había sido arrojada en el lugar.

Se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno y se continúan las actuaciones conforme a la legislación vigente en materia de menores. En el operativo también participó el Grupo Especial.