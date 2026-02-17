 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Ocurrió en Lincoln

Una joven murió mientras participaba de una comparsa en carnaval de localidad bonaerense

Se trata de María Agustina Silva, quien empezó a sentirse mal en el inicio del recorrido. La triste noticia fue confirmada por las autoridades del Municipio, quienes lamentaron la situación y le enviaron las condolencias a la familia.

17 de Febrero de 2026
Comparsa Nuevo Imperio.
Comparsa Nuevo Imperio. Foto: (NA).

Una joven murió mientras participaba de una comparsa durante el carnaval en la localidad bonaerense de Lincoln y hay conmoción en la localidad, considerada como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal.

 

El hecho se produjo en las últimas horas, momento en el que María Agustina Silva integraba la comparsa Nuevo Imperio en Lincoln. Las primeras informaciones señalan que la joven comenzó a sentirse mal en el inicio del recorrido, pero, pese a su rápida atención médica, falleció, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

 

La triste noticia fue confirmada por las autoridades del Municipio, quienes redactaron un comunicado en el que lamentaron la situación y le enviaron las condolencias a la familia.

 

Medios locales informaron que el padre de la joven es empleado municipal en el área de Acción Social, lo que provocó aún más dolor.

Desde la comparsa también se hicieron eco y a través de sus redes sociales despidieron a Agustina y acompañaron a sus seres queridos.

