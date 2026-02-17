 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Se cayó YouTube a nivel mundial: miles de usuarios reportaron fallas

Este martes 17 de febrero, YouTube sufrió una caída global que impidió a miles de usuarios reproducir contenido y acceder a la plataforma.

17 de Febrero de 2026
YouTube se cayó a nivel mundial.
YouTube se cayó a nivel mundial. Foto: Diario Norte.

Este martes 17 de febrero, YouTube sufrió una caída global que impidió a miles de usuarios reproducir contenido y acceder a la plataforma.

YouTube se cayó a nivel mundial este martes 17 de febrero, generando interrupciones que afectaron a miles de usuarios en diferentes países. La plataforma presentó problemas para reproducir videos, acceder a contenido y cargar correctamente los sitios relacionados, incluidos YouTube Music y YouTube TV. La caída comenzó a notarse minutos antes de las 22, hora de Buenos Aires.

 

Según datos de Downdetector, el sitio que monitorea fallas en servicios digitales, se registraron más de 10.000 reportes durante la interrupción. Los usuarios denunciaron errores como pantallas negras, mensajes de “ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” y cargas infinitas que impedían el funcionamiento normal de la plataforma.

 

Impacto y plataformas afectadas

 

La caída de YouTube afectó principalmente la reproducción de videos y la navegación en la página principal. Sin embargo, otras herramientas de Google, como Gmail, Drive y Maps, continuaron funcionando sin reportes masivos de fallas, según informaron los usuarios y registros de Downdetector.

 

Foto: Diario Norte.
Foto: Diario Norte.

 

Miles de personas recurrieron a redes sociales para expresar su frustración por la interrupción, compartiendo capturas de pantalla de errores y comentando la imposibilidad de acceder a su contenido favorito. Las fallas se extendieron durante varios minutos y provocaron interrupciones tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio, publicó Diario Norte.

 

Reacción de la empresa y próximos pasos

 

Hasta el momento, Google, empresa propietaria de YouTube, no brindó una explicación oficial sobre el origen del problema ni estimaciones sobre cuándo se restablecería completamente el servicio. Los usuarios esperan información de la compañía sobre las causas técnicas que provocaron la caída.

Temas:

YouTube caída mundial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso