Alerta por tormentas severas en Entre Ríos: cuándo y qué zonas serán afectadas

La alerta por tormentas severas en Entre Ríos fue confirmada para el próximo jueves y alcanzará a 12 departamentos de la provincia. El aviso, de nivel amarillo, anticipa fenómenos meteorológicos de variada intensidad que podrían generar complicaciones principalmente entre la madrugada y la tarde, con mejoramientos temporarios hacia la noche.

De acuerdo al parte oficial difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. El organismo detalló que los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, mientras que los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de que sean superados de manera puntual en algunas localidades.

Departamentos bajo alerta y franja horaria crítica

La alerta por tormentas severas rige para los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Gualeguay, Victoria, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia. En estas zonas, se recomienda especial precaución ante posibles anegamientos temporarios y reducción de la visibilidad.

Según el informe meteorológico, las tormentas de mayor intensidad se desarrollarían entre la madrugada y la tarde del jueves. Hacia la noche, el sistema tendería a desplazarse hacia otras provincias, disminuyendo progresivamente su impacto en territorio entrerriano.

Las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad, asegurar objetos que puedan volarse por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del pronóstico.

Alcance regional del fenómeno

El fenómeno no afectará únicamente a Entre Ríos. Parte de la provincia de Buenos Aires, así como sectores de Santa Fe, Córdoba y Catamarca también se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas.

En estos distritos se prevén condiciones similares, con lluvias intensas en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente y probabilidad de granizo. El desplazamiento del sistema frontal generará un escenario de inestabilidad generalizada en la región central y norte del país.