Otra provincia anunció una suba salarial en dos tramos para policías y docentes

En un escenario de caída de la coparticipación y recortes nacionales, el Gobierno de Misiones, busca sostener el poder adquisitivo sin comprometer el equilibrio fiscal. Señalaron que la suba se aplicará en febrero y abril.
Otra provincia anunció una suba salarial para policías y docentes. En un escenario nacional marcado por la recesión, la caída del consumo y la reducción de transferencias automáticas desde la Nación, el Gobierno de Misiones anunció un esquema de aumentos salariales para estatales que se aplicará en febrero y abril. La provincia se ubica así entre las pocas que confirmaron actualizaciones en el primer tramo del año.
Si bien los incrementos son moderados, se inscriben en el actual contexto económico, donde incluso el sector privado tiene un tope mensual del 1% en paritarias fijado por el Ministerio de Trabajo, que no autoriza subas superiores.
La medida se adopta en un marco fiscal complejo. Misiones, al igual que el resto de las provincias, enfrenta una fuerte caída de la coparticipación y de otros envíos nacionales. Según estimaciones oficiales, los recursos disponibles se redujeron casi a la mitad en comparación con 2023, lo que obligó a reforzar criterios de prudencia y priorizar gastos.
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, confirmó que los primeros sectores alcanzados serán fuerzas de seguridad y docentes. El esquema prevé dos tramos: febrero y abril. En seguridad, un agente de la zona norte cobrará $1.240.887 en febrero y uno de la capital $1.042.650; en abril, pasarán a $1.274.840 y $1.073.840 respectivamente.
En educación, el acuerdo se cerró antes del inicio del ciclo lectivo, garantizando los 190 días de clases. Un maestro de grado sin antigüedad percibirá $711.000 en febrero y hasta $961.000 con el adicional Hora Más. Para quienes tienen más de un cargo, el aumento por cargo será de al menos $29.600 en febrero y acumulará $69.400 en abril. Los recibos podrán consultarse el 21 de febrero en la web del Consejo General de Educación.
Safrán adelantó además que en la primera semana de marzo se convocará a las mesas salariales de Salud y Administración Central. A nivel nacional, muchas provincias postergaron paritarias o otorgaron subas mínimas ante la falta de expectativas de recuperación económica. En ese contexto, Misiones busca equilibrar la recomposición salarial con el sostenimiento del equilibrio fiscal.