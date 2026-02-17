AUH ANSES: cuánto se cobrará en marzo de 2026 y cómo consultar el pago

La AUH ANSES tendrá un monto actualizado en marzo de 2026 tras el ajuste por inflación. Conocé cuánto se cobrará por hijo y cuáles son los requisitos para acceder al beneficio.
La AUH ANSES tendrá un nuevo valor en marzo de 2026, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social. De acuerdo a la actualización vigente, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo percibirán $132.839 por cada hijo el mes próximo, monto que incorpora una suba del 2,9% en línea con el índice de inflación informado por el INDEC correspondiente a enero.
Como ocurre habitualmente, del total establecido para la AUH ANSES se abona el 80% de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga una vez al año contra la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud y la asistencia escolar de los menores.
De esta manera, el esquema de liquidación mantiene el mecanismo de incentivo a la escolaridad y al cumplimiento del calendario sanitario, condición indispensable para cobrar el porcentaje retenido acumulado durante el año.
Montos de AUH y otras asignaciones en marzo
En detalle, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $132.839 por menor. El mismo monto corresponde a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), destinada a personas gestantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Por su parte, la asignación por hijo del sistema SUAF —dirigida a trabajadores registrados de menores ingresos— será de $66.426 en el primer escalón de ingresos familiares. Estos valores forman parte de la actualización automática que se aplica en función de la variación del índice de precios.
Desde el organismo previsional recuerdan que los beneficiarios pueden verificar si tienen un pago programado ingresando a la plataforma Mi ANSES con CUIL o DNI y la Clave de la Seguridad Social. En la sección “Consultar”, el sistema informa si corresponde la acreditación y la fecha estimada de cobro, publicó el organismo.
Requisitos para acceder al beneficio
Para percibir la AUH ANSES en marzo de 2026, el adulto responsable —madre, padre o tutor— debe ser argentino o contar con al menos dos años de residencia legal en el país si es extranjero o naturalizado. Además, debe integrar alguno de los grupos habilitados: personas sin trabajo registrado, trabajadores informales, personal de casas particulares o monotributistas sociales.
En cuanto a los menores a cargo, deben ser menores de 18 años, sin límite de edad en caso de discapacidad, y estar solteros. El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para sostener el cobro del beneficio.