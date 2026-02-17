La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos se presentó en Lomas del Mirador

REDACCIÓN ELONCE
La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos se presentó este martes por la tarde en el barrio Lomas del Mirador de Paraná, en una jornada especial organizada por la Comisión Vecinal que reunió a familias y vecinos en la plaza del barrio.
La actividad se concretó tras varios intentos de gestión por parte de la comisión. El presidente vecinal, Alan Viola, destacó la importancia del encuentro y la alegría de los vecinos por la presencia de los músicos. “Hace 3 años que venimos invitándolos y hoy se nos dio. Estoy muy contento de que los vecinos puedan disfrutar y tener contacto con ellos”, expresó.
La llegada de la banda forma parte de un programa que recorre distintos puntos de la ciudad, acercando propuestas culturales a los barrios. “Hay un programa en el que están visitando toda la ciudad y siempre los pedimos para que haya actividades acá, para que puedan conocerlos”, señaló Viola.
Cultura y sentido de pertenencia
Desde la Comisión resaltaron el objetivo de acercar propuestas culturales que muchas veces no llegan a los barrios. “Intentamos ser ese pequeño engranaje para que el vecino pueda tener ese acceso y ver cosas que por ahí no llegan acá al barrio. Le agradezco a Dios por esta oportunidad. Ver a los vecinos contentos no tiene precio”, sostuvo.
La convocatoria permitió que numerosos vecinos se acercaran a disfrutar del espectáculo, generando un espacio de encuentro y recreación. Para la Comisión, este tipo de actividades fortalecen el tejido social y la identidad barrial.
Próximas actividades en la plaza
Además, Viola adelantó que continúan organizando propuestas para la comunidad. “El domingo pasado íbamos a hacer una peña folclórica, pero se reprogramó para el 7 de marzo a la tarde en la plaza”.