Orlando Vera Cruz evoluciona favorablemente: su "fortaleza nace en su compromiso con la guitarra"

La salud de Orlando Vera Cruz evolucionó favorablemente tras la descompensación cardíaca que sufrió al regresar de una gira por Córdoba y que motivó su internación en la unidad de cuidados coronarios de un centro de alta complejidad en la ciudad de Santa Fe. El referente del canto nativo santafesino, de 81 años, permanecía bajo estricta observación médica luego de un cuadro que inicialmente presentó una complejidad crítica.

El episodio ocurrió luego de una intensa agenda artística que incluyó presentaciones en Villa Carlos Paz y otras localidades cordobesas. Según relató su hijo, Fernando Pais, en una entrevista con AIRE, el músico decidió realizarse estudios al regresar a Santa Fe debido a que no se sentía bien, momento en que se detectó una situación cardíaca asociada a una inflamación del corazón.

“Al regresar a Santa Fe para hacerse unos estudios porque no se sentía bien, surgió este tema de una situación cardíaca y una inflamación del corazón”, explicó Pais, quien llevó tranquilidad al señalar que el artista mostró una respuesta positiva al tratamiento.

Evolución favorable y reposo absoluto

De acuerdo con el parte difundido por la familia, Orlando Vera Cruz ya respiraba por sus propios medios y presentaba signos de movilidad, aunque los profesionales insistían en la necesidad de mantener reposo absoluto para desinflamar y estabilizar el músculo cardíaco.

“Mi viejo no para, ese es el tema”, confesó su hijo, al describir la vitalidad que caracteriza al músico. La indicación médica implicó un freno obligado en la intensa actividad que venía desarrollando, tanto en escenarios como en encuentros culturales y charlas en instituciones educativas.

A raíz de la internación, fueron canceladas las próximas fechas previstas en Piedras Blancas, en la provincia de Entre Ríos, y también en Pehuajó y Pergamino. El artista había participado recientemente del Festival del Pescador y mantenía una agenda activa en distintos puntos del país.

Un símbolo de la identidad santafesina

La salud de Orlando Vera Cruz generó una inmediata reacción en el ámbito cultural del Litoral. Mensajes de apoyo, cadenas de oración y expresiones de afecto se multiplicaron en redes sociales y entre colegas del ámbito artístico.

Durante la entrevista radial, Fernando Pais reflexionó sobre el significado de ser hijo de una figura emblemática de la música popular. “Es un orgullo y un compromiso. Mi viejo es el mismo frente a un gobernador que frente a un pescador en la orilla del río. Esa autenticidad es lo que le ha valido el reconocimiento de la gente”, expresó en diálogo con AIRE de Santa Fe.

Además, destacó el acompañamiento recibido en estas horas: “A veces uno no toma dimensión de cuánto lo quiere la gente porque, para mí, es simplemente mi papá. Pero ver ese legado vivo nos da mucha fuerza a toda la familia”.

El camino hacia la recuperación

Si bien la evolución fue considerada positiva, aún no se definió una fecha de alta médica. El equipo de profesionales continuaba monitoreando día a día la respuesta del organismo del músico, con el objetivo de garantizar una recuperación integral antes de autorizar su regreso al hogar.

Según anticipó su hijo, una vez que reciba el alta, el artista deberá modificar su ritmo de vida y permanecer en reposo prolongado en su rancho ubicado en Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe. Allí continuará con controles y seguimiento médico.

“Vamos a ver cómo hacemos para que esté un poco más pasivo de lo que es habitualmente su vida. Necesita recuperarse adecuadamente para, en el futuro, volver a subir al caballo y a los escenarios”, concluyó Pais.

Por ahora, la voz emblemática del canto nativo santafesino hizo una pausa obligada. Mientras tanto, Santa Fe aguardó con expectativa su plena recuperación, con la esperanza de volver a escucharlo en los escenarios que lo consagraron como uno de los máximos referentes de la identidad cultural del Litoral argentino.