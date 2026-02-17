Impactante incendio en una planta industrial de motos en Santa Fe: investigan las causas

REDACCIÓN ELONCE
El incendio en Venado Tuerto afectó este lunes a una planta industrial de la firma Corven. Las llamas se originaron en un depósito de materiales inflamables y demandaron un amplio operativo de Bomberos. No hubo heridos.
El incendio afectó este lunes a la fábrica de Corven en Venado Tuerto y afectó a una planta industrial de motos, ubicada sobre avenida Marcos Ciani al 2100, en el sur de la provincia de Santa Fe. El foco ígneo se registró alrededor de las 16:40 y generó preocupación entre vecinos y trabajadores de la zona fabril, debido a la magnitud de las llamas y la presencia de materiales inflamables en el lugar.
Según informó la empresa a través de un comunicado oficial, el siniestro se originó en un depósito interno donde se almacenaban elementos combustibles. La firma indicó que las causas del hecho aún se encontraban bajo investigación y que serán determinadas mediante los peritajes técnicos correspondientes una vez concluidas las tareas en el predio.
Desde la compañía señalaron que el fuego se concentró en un sector específico de la planta, lo que facilitó la intervención de los equipos de emergencia y evitó que las llamas alcanzaran otras áreas críticas del establecimiento.
Amplio despliegue de Bomberos Voluntarios
De acuerdo con el informe emitido por los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, al arribar el primer móvil constataron un incendio generalizado en un sector donde se encontraban tarimas con partes de motos. El área afectada lindaba con un galpón que almacenaba tambores de 200 litros con líquidos combustibles, lo que incrementaba significativamente el riesgo de explosión y propagación del fuego.
Ante esa situación, el operativo se organizó con rapidez y bajo un esquema de trabajo coordinado entre varias dotaciones. Los equipos desplegaron dos líneas de 38 milímetros para proteger un depósito contiguo y resguardar tres tanques de gas licuado de petróleo, considerados puntos críticos dentro del complejo industrial.
Posteriormente, otros móviles abastecieron de agua el lugar y atacaron el foco principal mediante monitores y líneas adicionales, mientras un equipo especializado utilizó espuma para sofocar las llamas en la zona más comprometida.
Sin heridos y con daños materiales
En total, durante el operativo se utilizaron aproximadamente 70.000 litros de agua para controlar el incendio en Venado Tuerto. Una vez dominado el foco, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento, corte de chapas y retiro de tambores que no habían estallado, con el objetivo de evitar reigniciones o nuevos riesgos.
Desde la empresa remarcaron que no se registraron personas heridas ni afectadas por el siniestro y que los daños fueron exclusivamente materiales. La rápida intervención de los equipos de emergencia fue clave para evitar consecuencias mayores en una planta que maneja sustancias inflamables y equipamiento industrial de gran porte, publicó Sur24.
En el lugar también trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito para ordenar la circulación en las inmediaciones y una ambulancia privada en carácter preventivo. Las pericias determinarán ahora el origen exacto del incendio, mientras se evalúan las pérdidas económicas ocasionadas por el hecho.