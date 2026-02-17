Allanamiento por narcomenudeo en Colón: secuestraron divisas, sustancias y hay un detenido

Un allanamiento por narcomenudeo en Colón se concretó luego de una labor investigativa llevada adelante por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental. La intervención se extendió desde las primeras horas de la tarde de la víspera hasta la medianoche y permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes.

Como resultado del operativo, se procedió a la detención de un hombre de 44 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por supuesta infracción a la normativa vigente en materia de narcomenudeo.

Allanamiento ordenado por la Justicia

La medida judicial fue librada por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Jesús Penayo Amaya, en el marco de una causa que investiga la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de narcomenudeo.

El allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Durán. En el procedimiento, se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos sustancias prohibidas y dinero en efectivo.

Secuestro de drogas, celulares y divisas

Entre los elementos incautados se encuentran envoltorios que contenían en su interior clorhidrato de cocaína, fraccionados para su presunta comercialización. Además, se secuestraron cinco teléfonos celulares que serán sometidos a las correspondientes pericias.

También se hallaron elementos de fraccionamiento, tales como blísters de medicamentos y recortes de nylon varios, utilizados habitualmente para el acondicionamiento de dosis destinadas a la venta al menudeo.

En cuanto al dinero, se incautó una suma en moneda nacional y moneda extranjera consistente en dólares, guaraníes y reales.

Un detenido y cinco personas identificadas

En el marco, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición de la Justicia. Mientras que fueron identificadas cinco personas que se encontraban en el lugar al momento del allanamiento.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y las pericias correspondientes.