Finalizó la intervención en caño de impulsión de agua potable en avenida Ramírez de Paraná y el servicio comenzó a normalizarse de manera gradual en distintos sectores de la ciudad, tras los trabajos de reparación del acueducto.

Desde el área correspondiente se informó que, progresivamente, se irá restableciendo en caudales y presión el abastecimiento del suministro en el área urbana comprendida en el casco céntrico, barrios Hipódromo, Rocamora y parte de Santa Lucía. Durante el avance de las tareas se registraron algunos casos de baja presión, especialmente en los sectores más cercanos a la zona intervenida.

La reparación se llevó adelante en el tramo ubicado entre calles Enrique Carbó y Villaguay, sobre avenida Ramírez, donde operarios trabajaron en el acueducto afectado para garantizar la continuidad del servicio.

Normalización progresiva del servicio

Las autoridades señalaron que el proceso de recuperación del suministro será paulatino, ya que el sistema necesita estabilizarse en presión y caudal tras la intervención técnica. Esto implica que algunos vecinos podrían advertir variaciones momentáneas hasta que se complete la normalización total.

Se recomienda a los usuarios hacer un uso responsable del agua durante las próximas horas, mientras el sistema retoma sus parámetros habituales en toda el área afectada.

Tránsito habilitado con precaución

Asimismo, se rehabilitó la circulación vehicular por ese tramo de la avenida, en el sentido norte-sur, a media calzada. Desde el municipio solicitaron a los automovilistas transitar con precaución, ya que el sector donde se ejecutó la intervención permanece señalizado.