Imputaron a dos entrerrianos por atropellar y abandonar a una mujer y a su hija en Uruguay

La ruta 3 en la República Oriental del Uruguay, donde ocurrió el accidente

La Justicia de Uruguay imputó a dos ciudadanos entrerrianos por su presunta responsabilidad en un grave siniestro vial ocurrido el 5 de diciembre pasado en la ruta 3, en el departamento de Río Negro del vecino país. Una mujer y su hija de ocho años fueron atropelladas y los ocupantes del vehículo escaparon sin prestar asistencia.

El caso generó conmoción por la gravedad de las lesiones y por la fuga de los responsables hacia la provincia de Entre Ríos.

La fuga y la detención en la frontera

La causa quedó en manos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Young, a cargo de la jueza Katty Leite, quien dispuso la formalización de la investigación contra un hombre de 58 años radicado en Entre Ríos y una médica argentina, ambos imputados por el delito de omisión de asistencia.

Tras el atropello, los acusados huyeron por la ruta 3 y luego por la ruta 20, cruzando la frontera por el paso Puente Internacional Libertador General San Martín, que conecta Fray Bentos con Gualeguaychú, y se dirigieron hacia Concepción del Uruguay.

Verónica de los Santos sufrió la amputación de una pierna. Créditos: Subrayado Uruguay

La Policía de Río Negro logró identificar el vehículo y emitió una requisitoria en los pasos fronterizos. Finalmente, el lunes 19 de enero fueron detenidos cuando intentaban reingresar a Uruguay por el Puente General Artigas. Personal de Migraciones advirtió la situación y los puso a disposición de la Justicia.

La magistrada ordenó medidas cautelares por 90 días: fijar domicilio en Uruguay, prohibición de salida del país, retención de pasaportes y cierre de fronteras.

Además, se prohibió al conductor manejar vehículos motorizados durante el proceso.

El testimonio de la víctima

La víctima, Verónica de los Santos, sufrió la amputación de una pierna como consecuencia del impacto. Su hija resultó con cuatro puntos en el pie y un desplazamiento de rodilla, lesiones de las que logró recuperarse.

En declaraciones a medios uruguayos, la mujer relató el dramático momento: “Me dejaron tirada, llorando y gritando. Se fugaron. Fue horrible. Que se haga justicia es lo mínimo. Un accidente lo tiene cualquiera, pero no les costaba nada parar y auxiliar”.

También describió cómo cambió su vida tras el hecho: “Mi vida cotidiana cambió bastante. Siempre dependo de alguien que me ayude. Todavía no me adapto a la pierna protésica”.

La investigación continúa mientras la Justicia uruguaya busca garantizar que los imputados enfrenten el proceso judicial en el país y la víctima intenta reconstruir su vida tras una lesión irreversible.