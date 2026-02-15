Auto chocó a un carpincho en la ruta y un vecino que se acercó a ayudar murió atropellado por otro vehículo

Sucedió en la localidad bonaerense de Mechongué. El fallecido tenía 38 años y trabajaba en un campo de las inmediaciones y se había acercado para asistir a la primera víctima del siniestro.
Un trágico accidente múltiple en la ruta 88, ocasionado por un carpincho, terminó con la muerte de un hombre de 38 años que se había acercado para asistir a una de las víctimas del primer impacto. El trágico episodio ocurrió anoche en el kilómetro 65 de la ruta provincial 88, a la altura de la localidad bonaerense de Mechongué, entre Mar del Plata y Necochea.
De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el conductor de un Fiat Palio que circulaba en dirección a Mar del Plata embistió a un carpincho que cruzaba la cinta asfáltica en condiciones de oscuridad casi total. El animal murió en el acto y el vehículo quedó detenido sobre la calzada.
Minutos después, un hombre de 38 años, residente de Mechongué y puestero en un establecimiento rural de la zona, se acercó para asistir al conductor del Palio. Fue en ese momento cuando se produjo el desenlace fatal.
El segundo impacto y la muerte del vecino
Según confiaron fuentes policiales, un Fiat Uno que transitaba por el lugar advirtió la presencia del automóvil detenido y optó por desviarse hacia la banquina para evitar la colisión. En esa maniobra, el conductor atropelló al hombre que se encontraba al costado de la ruta.
A pesar de la rápida llegada de efectivos policiales y de un equipo de emergencias médicas, el fallecimiento fue constatado en el lugar. La víctima tenía 38 años y era ampliamente conocida en la comunidad rural de Mechongué.
Otros automovilistas que pasaban por el sector se detuvieron para colaborar con las víctimas y ordenar el tránsito, reduciendo la velocidad de circulación para evitar nuevos accidentes en un tramo caracterizado por la frecuente aparición de fauna silvestre.
Investigación y peritajes
Los conductores de ambos vehículos fueron asistidos por personal médico en el lugar y se determinó que no presentaban lesiones de gravedad. Posteriormente fueron convocados a presentarse en la dependencia policial correspondiente para brindar su versión de los hechos y quedar a disposición de la Justicia.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Culposos de turno, que busca determinar las responsabilidades y esclarecer la mecánica del siniestro. Personal policial trabajó en peritajes para establecer las condiciones de visibilidad y las circunstancias en que se produjo la pérdida de control del último vehículo.
Los rodados involucrados fueron retirados por la empresa local Trave, mientras continuaban las actuaciones judiciales.
El trágico episodio reavivó el debate sobre los riesgos de detenerse en las banquinas de rutas provinciales y la necesidad de extremar las precauciones ante la presencia de animales en corredores viales del interior bonaerense.
En redes sociales, vecinos y allegados expresaron su dolor por la muerte del trabajador rural, destacando su gesto solidario que terminó costándole la vida.