La 41° Fiesta Nacional de la Artesanía vive su tercera jornada: el gran cierre será con Abel Pintos

Colón vive la tercera jornada de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026, en el denominado “Año de la Madera”. A pesar de la lluvia y el pronóstico de tormentas, Abel Pintos se subirá al escenario mayor “Ramón Cabrera” para cerrar la noche.

Las noches del festival se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

Hernán Paz

En la previa se presentan Hernán Paz, La Arrancada Folk Rock, Igna Sartori, Deja Vú (“Experiencia Soda Cerati”) y Tomi Jackson.

Hernán Paz

Hernán Paz

La presentación de Luck Ra a puro cuarteto

En la noche del sábado, una multitud bailó al ritmo de Luck Ra, quien se presentó por primera vez en Colón en el marco del Día de los Enamorados. El artista desplegó un repertorio que incluyó “Que Sed”, “La Morocha” y “Que me falte todo”, ante un público que acompañó cada canción y celebró una de las noches más convocantes de los últimos años.

La grilla musical del viernes tuvo una fuerte impronta de cumbia: abrieron Los Famosos, se presentó Cumbia Retro desde la República Oriental del Uruguay, y también formaron parte Enzo Barzola, Nico Zabala con su tributo a Leo Mattioli y Luciano Creiner.

Cómo sigue la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

En cuanto a los horarios, el predio abre todos los días de 19 a 00, mientras que el lunes también puede visitarse de 10 a 13, permitiendo recorrer con mayor tranquilidad los distintos espacios y propuestas.

Arte en madera y actividades para toda la familia

Uno de los puntos centrales de esta edición es el Patio de Tallistas, que celebra su 20° aniversario. Allí, el público puede observar en tiempo real el proceso de creación de obras en madera, consolidándose como emblema del “Año de la Madera” y como una de las propuestas más convocantes del predio.

La agenda también se vive durante el día con el programa “Artesanía en Movimiento”. En la Casa del Bicentenario se desarrolló una competencia de ajedrez que sumó una alternativa cultural y deportiva, ampliando la experiencia para vecinos y turistas.

Además, en el predio continúa disponible la posibilidad de adquirir el bono del auto, una iniciativa que acompaña las actividades de esta edición.