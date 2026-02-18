Avión Hércules que iba rumbo a Europa sufrió una falla en vuelo y volvió a Buenos Aires

La aeronave había partido rumbo a Dinamarca con escala en Brasil y debió interrumpir la misión tras detectar una falla técnica en vuelo. Aterrizó sin inconvenientes en Buenos Aires luego de casi cinco horas.
Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que se dirigía a Europa debió regresar este martes a la base aérea de El Palomar luego de declarar una emergencia en pleno vuelo por un desperfecto técnico.
Se trata de un Lockheed C-130H Hércules, matrícula TC-66, que había despegado a las 8.02 desde la Primera Brigada Aérea con destino a Natal, Brasil, como escala previa antes de continuar viaje hacia Dinamarca. La misión tenía como objetivo trasladar repuestos y elementos logísticos vinculados a la flota de cazas F-16 adquiridos por la Argentina.
Tras sobrevolar Uruguay y avanzar sobre el espacio aéreo del sur de Brasil, la aeronave ingresó a la latitud del estado de Paraná y, a la altura de la ciudad de Curitiba, sobre el Océano Atlántico, realizó un giro e inició el retorno a Buenos Aires.
De acuerdo a reportes de seguimiento aéreo difundidos por medios especializados, alrededor de las 13.55 el avión descendió abruptamente desde los 21.000 pies hasta los 14.000 en pocos minutos. Luego estabilizó su altitud y continuó a una velocidad aproximada de 230 nudos (unos 420 kilómetros por hora).
En redes sociales se indicó que la tripulación habría detectado una falla en el sistema de fluidos hidráulicos y, de manera preventiva, decidió regresar a la base de origen. Finalmente, a las 14.34, el TC-66 aterrizó en el Aeropuerto de El Palomar sin que se reportaran heridos.
Imágenes difundidas tras el arribo mostraron que el motor número uno se encontraba detenido y en posición de “motor en bandera”, procedimiento que reduce la resistencia aerodinámica y permite mantener el control de la aeronave ante una falla.
El TC-66, conocido como “Polo Sur”, es una de las aeronaves utilizadas habitualmente para el transporte de provisiones y equipamiento hacia la Base Marambio en la Antártida, además de participar en operativos de rescate y misiones humanitarias. En diciembre de 2024 fue el encargado de trasladar al país el primer F-16 adquirido a Dinamarca.