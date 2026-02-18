Histórica marca de neumáticos anunció el cierre definitivo de su planta y despedirá a 920 empleados

La planta de la empresa está en un predio de 40 hectáreas.

La empresa argentina Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos, en una decisión que impacta de lleno en el sector industrial nacional. La firma, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial ubicada en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando.

No se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo, figura legal a la que la compañía ya había recurrido en 2019. Según constató Infobae, la determinación es terminal: "Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

La noticia se conoce en un contexto de creciente crisis para la industria local, atravesada por la apertura económica y el ingreso masivo de productos importados, entre ellos neumáticos. “Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”, publicó Infobae.

Una trayectoria de más de ocho décadas

Fundada en 1940, Fate fue durante décadas uno de los emblemas del sector industrial argentino. En un breve comunicado fechado hoy y firmado por “el Directorio”, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

En el texto, la compañía destacó su liderazgo industrial, basado en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”. También recordó que fue pionera en abastecer el mercado de neumáticos radiales y que sostuvo una fuerte presencia exportadora hacia Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”, expresaron.

El impacto y la figura de Javier Madanes

La compañía es dirigida por Javier Madanes Quintanilla, también propietario de Aluar. Sin embargo, el comunicado oficial no incluyó declaraciones personales del empresario, nieto de Leiser Madanes, inmigrante polaco que llegó al país a comienzos del siglo XX y comenzó su actividad comercial como vendedor ambulante en el barrio porteño de Once.

Según el ranking 2024 de Forbes Argentina, el patrimonio personal de Madanes asciende a unos USD 1.500 millones.