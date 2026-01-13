Cerraron una planta textil y suspendieron a 190 trabajadores por tiempo indeterminado

La empresa textil TN & Platex, considerada una de las principales del país, cerró por tiempo indefinido su planta ubicada en Los Gutiérrez, Tucumán, y dispuso la suspensión de 190 trabajadores, en el marco de una profunda crisis que atraviesa el sector. La decisión se tomó como consecuencia de la caída del consumo interno, el crecimiento de las importaciones y las dificultades de financiamiento que afectan a la industria nacional.

Según se informó a Infobae, la compañía inició conversaciones con siete empresas radicadas en Tucumán, pertenecientes a distintos rubros productivos, con el objetivo de reubicar a los trabajadores suspendidos. Entre ellas se encuentran ingenios azucareros y firmas vinculadas al sector agroindustrial, limpieza y vidrio. En paralelo, entre 30 y 35 empleados continuarán desempeñando tareas administrativas y logísticas en la planta cerrada, mientras que otros 12 operarios serán trasladados a otras fábricas del grupo empresario.

Suspensión con futuro incierto

Si bien la empresa comunicó oficialmente que se trata de una suspensión y no de un cierre definitivo, fuentes del sector manifestaron dudas sobre una eventual reactivación de la producción en el corto o mediano plazo. Desde la firma indicaron que cualquier reapertura estará supeditada a una mejora significativa del contexto económico y de las condiciones de competitividad para la industria textil.

Crisis en la industria textil (foto archivo)

La decisión en Tucumán se suma a medidas similares adoptadas en otras provincias durante los últimos meses. En La Rioja, la compañía suspendió una línea de producción de indumentaria, lo que derivó en la desvinculación de 50 trabajadores y la no renovación de 12 contratos. En noviembre pasado, en tanto, la planta de Monte Caseros, Corrientes, redujo la fabricación de prendas deportivas y ropa interior, con un saldo de 17 despidos.

Un sector en niveles críticos

La situación de TN & Platex refleja el escenario general de la industria textil argentina, que atraviesa uno de sus momentos más críticos. De acuerdo con datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), en octubre de 2025 la actividad registró una caída interanual del 24%, muy por encima del promedio de la industria manufacturera.

Asimismo, la utilización de la capacidad instalada descendió al 32,5%, niveles comparables con los momentos más duros de la pandemia. El empleo formal también mostró un fuerte retroceso: para septiembre de 2025 se contabilizaban 105.000 puestos, lo que implicó una pérdida acumulada superior a 16.000 empleos desde diciembre de 2023.

Impacto de la ropa importada

Desde el sector empresarial señalaron además el impacto del ingreso masivo de ropa importada, en especial de prendas usadas. Según la fundación ProTejer, durante 2025 la importación de ropa usada creció más del 11.000% en valor y un 26.000% en volumen, con Chile como principal país de origen y la Aduana de Jujuy como principal punto de ingreso.

Esta situación profundizó la crisis de la producción local y del empleo formal, en un contexto donde la industria textil nacional enfrenta serias dificultades para sostener su actividad.