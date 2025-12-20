Una de las textiles más reconocidas del país cerró una línea de producción y hay 50 despidos

REDACCIÓN ELONCE
La empresa TN & Platex cerró una línea de confección de ropa deportiva y desvinculó trabajadores en el marco de una profunda crisis del sector. La caída del consumo, el aumento de importaciones y la baja utilización de capacidad instalada golpean a la industria.
El proceso de reconversión que atraviesa la industria textil argentina sumó en los últimos días un nuevo episodio, con el cierre de una línea de confección de ropa deportiva perteneciente a TN & Platex, una de las firmas más relevantes del sector. La medida implicó la desvinculación de 50 trabajadores y la no renovación de 12 contratos laborales, en un contexto marcado por la caída de ventas, la presión de las importaciones y el deterioro sostenido de la producción nacional.
La decisión fue comunicada en el complejo fabril que la empresa mantiene en la provincia de La Rioja y confirmada por fuentes de la compañía. Según se informó, el cierre afectó exclusivamente a la línea de confección de indumentaria, sin implicar el cese total de las operaciones en esa jurisdicción.
Qué actividades se mantienen activas
Pese al recorte, TN & Platex continuará operando en La Rioja con las áreas de hilandería y tejeduría, sosteniendo parte de su estructura productiva en la provincia. La firma abastecía tanto a marcas propias, como DFAC y Xpirit, como a terceros, cubriendo distintos segmentos del mercado interno.
Desde la empresa señalaron que la medida se inscribe dentro de un plan de “adecuación operativa”, diseñado para enfrentar los “desafíos del sector” y ajustar los niveles de producción a la demanda actual. El cierre de la línea de confección se produjo luego de una abrupta caída de la actividad textil y de un marcado deterioro del consumo en los últimos meses.
Antecedentes recientes en otras plantas
El caso de La Rioja no es un hecho aislado dentro del grupo empresario. En noviembre pasado, TN & Platex llevó adelante una reestructuración en su planta ubicada en Monte Caseros, donde se redujo la fabricación de prendas deportivas y ropa interior de la línea Seamless.
Ese ajuste derivó en 17 despidos directos, además de la no continuidad de otros nueve contratos a plazo fijo que vencían a fin de mes. Según trascendió, la reestructuración estuvo vinculada al traslado de maquinaria desde otras provincias, lo que obligó a modificar la organización del personal.
Meses antes, la compañía había decidido cerrar la hilandería que operaba en Catamarca, manteniendo allí únicamente tareas de confección destinadas al sector minero. Parte del equipamiento fue trasladado a las instalaciones correntinas como parte de un proceso de reorganización productiva.
“El grupo cuenta con fábricas en Monte Caseros, Corrientes, Tucumán, La Rioja, Catamarca y oficinas en Vicente López. Estamos reubicando líneas productivas para buscar la mayor eficiencia posible”, explicaron desde la firma.
Un sector con números en rojo
Estos ajustes se enmarcan en una profunda crisis que atraviesa la industria textil argentina. Según el Boletín Económico de la Fundación Pro Tejer, en septiembre de 2025 el sector registró una caída interanual del 20% en el nivel de actividad. Si la comparación se realiza con dos años atrás, la contracción alcanzó el 27,8%.
En el acumulado enero-septiembre de 2025, la actividad textil mostró una baja del 1,1% frente al mismo período del año anterior y una retracción del 18,9% en relación con 2023, confirmando una tendencia negativa persistente.
Prendas, cuero y calzado
La situación fue similar en el rubro de fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado. En septiembre, la reducción interanual de la actividad fue del 14,2%, mientras que, al comparar con septiembre de 2023, el descenso acumuló un 11,4%.
En el promedio enero-septiembre de 2025, la merma fue del 0,3% respecto a 2024 y del 10,5% frente a dos años atrás, evidenciando un escenario de estancamiento prolongado.
Capacidad instalada en mínimos históricos
Otro de los indicadores que refleja la gravedad del cuadro es el uso de la capacidad instalada. En septiembre de 2025, la industria textil operó con apenas un 37,1% de utilización, lo que representó 14,2 puntos porcentuales menos que en igual mes de 2024 y 22 puntos menos que en septiembre de 2023.
En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el uso promedio de la capacidad instalada alcanzó el 42,7%, ratificando una tendencia descendente que se arrastra desde el año anterior y que condiciona la sostenibilidad de muchas plantas industriales.
Ventas, precios y rentabilidad
La caída de la producción se combinó con un escenario complejo en el frente comercial. Las ventas reales de prendas, calzado y textiles para el hogar en supermercados mostraron un crecimiento interanual del 26% en los primeros nueve meses de 2025. Sin embargo, desde el sector advierten que ese incremento no se tradujo en mejoras de rentabilidad.
Según datos internos, los precios de venta en muchos casos permanecieron por debajo de los costos de producción, mientras que una porción creciente del consumo se volcó hacia productos importados, más competitivos en precio.
En los shoppings, la comercialización de indumentaria y marroquinería subió apenas un 1% respecto a enero-septiembre de 2024 y cayó un 2,2% si se la compara con cifras de dos años atrás. El sector de prendas de vestir y calzado, además, fue uno de los que menos aumentos de precios registró durante el año.
El impacto en el empleo
El deterioro de la actividad tuvo un fuerte impacto en el mercado laboral. En agosto de 2025, el empleo registrado privado se contrajo un 2% respecto de diciembre de 2023, lo que implicó la pérdida de 125.876 puestos de trabajo formales.
La industria textil, confecciones, cuero y calzado encabezó el ranking de sectores más afectados, junto con la construcción. En ese rubro, la caída del empleo alcanzó el 12%, lo que representó casi 14.000 puestos menos en todo el país.
La presión de las importaciones
A este escenario se sumó el fuerte crecimiento de las importaciones. Entre enero y octubre de 2025 ingresaron al país 332.696 toneladas de productos textiles e indumentaria, por un valor de 1.450 millones de dólares.
En términos interanuales, las cantidades importadas aumentaron un 89% y los montos un 61%. En todos los segmentos, las cantidades crecieron a un ritmo mayor que los valores, lo que evidencia el ingreso de productos a precios internacionales más bajos, en detrimento de la producción local.
El cierre de la línea de confección de TN & Platex se inscribe así en un proceso más amplio de ajuste y reconversión que atraviesa a toda la industria textil argentina, marcada por la caída del consumo, la pérdida de competitividad y la presión creciente del comercio exterior. (Con información de Infobae).