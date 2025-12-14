Las compras de argentinos al exterior trepan casi 300% en el año y ya totalizan US$694 millones

Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier continúan rompiendo récords, acumulando un alza cercana al 300% en el 2025 y totalizando pagos por US$694 millones, según estimó la consultora Analytica. El reporte reflejó que el gasto en importaciones de particulares entre enero y octubre "es un 292,1% más que durante el mismo período del año pasado".

El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y en octubre pasado aumentó 289,9% respecto al mismo mes de 2024, al registrar operaciones por un total de US$92 millones.

Desde Analytica remarcaron que "desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se estabilizó alrededor de los US$100 millones mensuales, aunque la dinámica del e-commerce sugiere que el techo todavía no está a la vista".

Actualmente, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para comprar vía courier es de 50 kg, de acuerdo a lo dispuesto a principios del 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esto se da en el marco de una profunda crisis en la industria nacional, que se ve imposibilitada de competir con las facilidades otorgadas a los productos del exterior, siendo estos los más elegidos por ofrecer precios más bajos y condiciones más accesibles en el mercado interno.

Sin dudas, esto representa una gran preocupación para la producción y el empleo local, visiblemente jaqueado por la apertura importadora. Al no poder pelear en las mismas condiciones, las pymes argentinas empiezan a tener cada vez más dificultades para subsistir, en un mercado que las devora, publicó el sitio Conclusión.

Requisitos para las compras

-El servicio "puerta a puerta" y los "pequeños envíos" no pueden superar los 50 kilos

-El valor máximo para cada envío es de US$3.000

-No hay tope de envíos por courier

-Los “pequeños envíos” tienen límite de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona

-Hasta US$400 no se abonan los derechos de importación y tasa de estadía. Sí debe pagarse el IVA

-Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Solo en los casos en que el envío sea por Correo Argentino.