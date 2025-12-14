Alquileres turísticos: el verano 2026 arranca con reservas que oscilan entre el 60 y el 80% en el país

Los alquileres turísticos en Argentina se perfilan como uno de los grandes protagonistas del verano 2026. A varios meses del inicio de la temporada alta, los principales destinos del país ya confirman niveles de reservas concretas que van del 60% al 80% para enero, una cifra que anticipa un intenso movimiento de turismo interno.

El fenómeno se explica por una combinación de factores: mayor planificación por parte de los viajeros, preferencia por unidades independientes —casas y departamentos—, estadías medias que superan la semana y una búsqueda sostenida de amenities. Operadores inmobiliarios y turísticos coinciden en que las consultas superan a las del año pasado, incluso en destinos tradicionalmente cautos.

Este escenario se replica en la costa atlántica, las sierras, el norte argentino y la Patagonia, con comportamientos diversos en precios y modalidades de contratación, pero con un denominador común: el alquiler turístico vuelve a posicionarse como la opción más elegida para las vacaciones de verano.

Mar del Plata y Pinamar: señales firmes en la Costa Atlántica

En Mar del Plata, la evolución de los alquileres turísticos se mantiene en niveles similares a los del verano pasado, aunque con expectativas de mayor ocupación. Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros local, explicó que los valores sugeridos se ajustaron un 25% interanual, con tarifas desde $70.000 para departamentos de dos ambientes y desde $120.000 para chalets, dependiendo de la ubicación.

Las zonas cercanas al mar, el centro, el norte y el sur de la ciudad concentran la mayor demanda, con un perfil familiar predominante. Rossi insistió en la importancia de contratar a través de profesionales matriculados para evitar estafas, una advertencia recurrente en temporada alta.

En Pinamar, el comportamiento es más cauteloso. Según Matías Melia, CEO de Century 21 Torreblanca, enero se encamina a ser fuerte, mientras que febrero presenta mayor sensibilidad. La demanda se caracteriza por cierres de último momento y estadías más cortas, con precios diarios que van desde los $65.000 hasta valores premium superiores a los $300.000.

Córdoba, Salta e Iguazú: protagonismo del turismo interno

En la provincia de Córdoba, los alquileres turísticos muestran un crecimiento sostenido. Juan Pablo Baca, de Red Tu Inmobiliaria, indicó que las reservas ya superan en más de un 30% a las del año anterior. Las tarifas subieron entre un 25% y un 40%, con departamentos desde $70.000 diarios y casas desde $80.000.

Las sierras cordobesas continúan siendo una opción fuerte para estadías de una semana, con una clara preferencia por unidades independientes con amenities, en detrimento de la hotelería tradicional.

En Salta, la demanda se concentra en casas amplias y entornos naturales. Los departamentos céntricos arrancan en $45.000 por noche, mientras que viviendas familiares con piscina pueden alcanzar los $250.000 diarios. El perfil sigue siendo mayormente familiar y de estadías cortas.

Puerto Iguazú también muestra números positivos. Según datos del sector, las búsquedas y reservas crecieron un 20% respecto a 2025. Las tarifas oscilan entre $78.000 y $125.000 por noche en cabañas, con fuerte competencia regional, especialmente con Brasil.

Patagonia: reservas en dólares y alta demanda familiar

En la Patagonia, los alquileres turísticos mantienen una demanda sólida. San Martín de los Andes ya alcanza el 60% de reservas, mientras que Bariloche y Villa La Angostura muestran un comportamiento similar. Los precios se mantienen en dólares, desde u$s80 por noche en departamentos y desde u$s130 en unidades más grandes.

Predomina el turismo familiar, con estadías medianas y una fuerte demanda de casas en zonas como Circuito Chico y Arelauquen. En Puerto Madryn, en tanto, el nivel de reservas ya señadas alcanza el 80% respecto al verano anterior, con departamentos desde $95.000 cerca del mar.

De cara al verano 2026, el mercado de alquileres turísticos confirma una tendencia clara: planificación anticipada, búsqueda de seguridad en la contratación y una preferencia marcada por experiencias más privadas y flexibles, consolidando al alquiler temporario como el gran ganador de la temporada. (Con información de Ámbito)