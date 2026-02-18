Yanina Latorre reveló que ella también le fue infiel a Diego Latorre: “El tema es ser viva”

En una aparición que no pasó inadvertida, Yanina Latorre se sinceró sobre la intimidad de su matrimonio y reveló que ella también le fue infiel a Diego Latorre, sorprendiendo a la audiencia con declaraciones que reavivaron el debate sobre fidelidad y lealtad en parejas de larga data. La conductora visitó el estudio de Intrusos (América TV) y habló abiertamente sobre un episodio desconocido hasta ahora.

A lo largo de la charla, la panelista dio vuelta la narrativa que durante años la tuvo en el centro de la escena mediática, especialmente tras la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt. Lejos de victimizarse, optó por una postura inesperada y confesional que dejó a todos en silencio.

“Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”.”, lanzó, fiel a su estilo frontal.

Un desliz que salió a la luz

La periodista fue más allá y compartió detalles del encuentro: “Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”.

Aunque sostuvo que sus hijos “se están enterando ahora”, aseguró que el exfutbolista ya conocía la situación: “Me descubrió, se lo contó una 'conch…' amiga mía en ese momento. Yo no era famosa, no trabajaba en la tele”, relató sobre el episodio.

Sus declaraciones no solo sorprendieron por la confesión en sí, sino también por la naturalidad con la que abordó un tema que durante años fue tabú en su historia pública.

Lealtad, perdón y nuevas reglas

Latorre sostuvo que para ella, la fidelidad física no es una exigencia para una relación larga: “A los 30 años de matrimonio son otras cosas las que te planteás. Para mí, la lealtad va por otro lado. Son cosas distintas la deslealtad y la infidelidad”, sentenció.

“Me ha sido infiel y creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causal de divorcio, hay tipos violentos y miserables”. Y fue más allá: “Yo no creo en la fidelidad, no digo que tengo una pareja abierta, pero uno elige qué perdonar y qué no”.

Finalmente, reflexionó sobre la construcción de su vínculo con Diego Latorre: “No sé si es una aceptación, pasaron cosas y se perdonan. Vamos 31 años de casados, creo que en esto hay un poco de hipocresía de la gente porque le pasa a todo el mundo. Yo elijo vivir con Diego, me gusta vivir y compartir con él.

Es mi compañero de vida, mi todo”, opinó. Sin embargo, aclaró que no abrió su pareja y buscó desmentir la idea de una relación perfecta, dejando en claro que, para ella, el amor también implica aceptar las imperfecciones.