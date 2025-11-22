Supermercados ofrecen descuentos en neumáticos: cuáles son las promociones

En un contexto económico marcado por la inflación y altos costos de mantenimiento, los supermercados Carrefour y Coto están ofreciendo descuentos en neumáticos de marcas reconocidas, lo que se convierte en una excelente oportunidad para los automovilistas que necesitan cambiar las ruedas de sus autos. Las ofertas incluyen hasta un 25% de descuento en modelos de neumáticos Fate y Firestone, y lo mejor de todo es que se pueden abonar en cuotas sin interés, lo que facilita la compra para quienes necesitan hacer este gasto pero prefieren no afrontarlo de una sola vez.

Además de los precios rebajados, tanto Carrefour como Coto han lanzado promociones especiales para compras online, lo que ha generado una mayor demanda entre quienes buscan aprovechar los descuentos antes de que se agoten los stock limitados. De esta manera, los consumidores no solo tienen la oportunidad de ahorrar, sino que también pueden adquirir neumáticos de alta calidad a precios más accesibles, mucho más bajos que los de las gomerías tradicionales.

Promociones destacadas en Coto para neumáticos Fate y Firestone

En el supermercado Coto, los clientes pueden encontrar descuentos de hasta el 25% en neumáticos de las marcas Fate y Firestone, con opciones de pago en hasta tres cuotas sin interés. Algunos de los modelos más destacados incluyen:

Cubierta FATE Range Runner HT 165/70 R14 C 89R: $159.329,25 (descuento del 25% respecto al precio original de $212.439).

Cubierta FATE Prestiva 175/65 R14 82T: $116.991,15 (25% OFF sobre $157.479).

Cubierta Firestone F600 185/70 R14 88T: $135.999,15 (15% OFF sobre $159.999).

Cubierta Firestone F600 175/70 R14 84T: $140.716,65 (15% OFF sobre $165.549).

Foto: Archivo.

Estas promociones, además de permitir un ahorro considerable, también brindan la comodidad de poder pagar en cuotas sin intereses, lo que facilita aún más la adquisición. A medida que se acercan las festividades de fin de año, las ofertas de Coto se han convertido en una de las opciones más atractivas para quienes necesitan renovar los neumáticos de sus vehículos.

Carrefour también apuesta a los descuentos con hasta 6 cuotas sin interés

Por su parte, Carrefour ofrece también atractivos descuentos en neumáticos, aunque con un límite de hasta 20% en algunos modelos. Al igual que Coto, esta cadena permite pagar en cuotas sin interés, con plazos de hasta seis meses. Algunos de los neumáticos disponibles incluyen:

Cubierta Formula Energy 175/65 R14: $139.790 (20% OFF sobre $174.790).

Cubierta Formula Energy 185/65 R14: $148.590 (20% OFF sobre $185.790).

Cubierta Formula Energy 175/70 R14: $139.000 (13% OFF sobre $159.999).

Cubierta Formula Energy 185/60 R14: $166.900 (7% OFF sobre $179.999).

Foto: Archivo.

Además de los precios reducidos, los clientes pueden aprovechar el sistema de cuotas sin interés de Carrefour, que permite financiar las compras a largo plazo y con facilidad. Las opciones online son otra ventaja, dado que permiten a los compradores acceder a las promociones sin tener que desplazarse hasta las sucursales físicas. (Con información de Minuto Uno)