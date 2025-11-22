ANSES: A quiénes no se les depositará el aguinaldo de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a ultimar los detalles para el pago de sus programas correspondientes al mes de diciembre de 2025. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo nacional anunció un bono navideño destinado a jubilados y pensionados. Sin embargo, se destacó que aquellos que perciben el seguro por desempleo no recibirán el aguinaldo de diciembre, ya que este beneficio no está contemplado en su prestación.

El bono navideño, de $70.000, se continuará pagando como un complemento extraordinario al haber habitual de los jubilados y pensionados, pero este concepto no forma parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), que es el único beneficio sujeto a aguinaldo. Es decir, el bono es un pago aparte, distinto al SAC, y no se considera para liquidar el medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre.

Aclaración de ANSES sobre el seguro por desempleo

El organismo aclaró de manera tajante que la Prestación por Desempleo no es un salario ni un ingreso que corresponda a la remuneración por un trabajo formal, sino que se trata de un apoyo económico temporal para los trabajadores despedidos. Por esta razón, quienes perciben el seguro por desempleo no tienen derecho al aguinaldo, ya que este se calcula únicamente sobre salarios.

Foto: Archivo.

El seguro por desempleo, en cambio, sí mantiene otros beneficios relacionados con el empleo formal previo, tales como los aportes jubilatorios durante el tiempo que dure el cobro, la cobertura médica a través de la obra social y el acceso a la asignación familiar correspondiente si es aplicable. Sin embargo, en diciembre de 2025, los beneficiarios del seguro no recibirán un bono navideño ni ningún refuerzo extraordinario como sucederá con otros programas.

Cuánto cobra un beneficiario del seguro por desempleo en diciembre 2025

Los montos de la Prestación por Desempleo varían cada mes según los índices de inflación y los ajustes establecidos por ANSES. En diciembre de 2025, el importe máximo que puede percibir un beneficiario es de aproximadamente $322.000, aunque este monto puede variar dependiendo de los ingresos previos y las condiciones de cada caso.

Foto: Archivo.

Es importante destacar que el monto de la prestación no incluye aguinaldo ni bono adicional, por lo que los beneficiarios recibirán únicamente el pago habitual. ANSES no ha contemplado ningún tipo de refuerzo extraordinario para quienes cobran esta prestación en diciembre, lo que ha generado inquietud entre los trabajadores que se encuentran en esta situación. (Con información de Minuto Uno)