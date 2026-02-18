Video: Comenzó el juicio contra Orrico por el choque fatal en Ruta 39

Comenzó el juicio contra Orrico por el choque fatal en Ruta 39

Comenzó en Concepción del Uruguay el juicio oral contra el ex funcionario Juan Enrique Ruiz Orrico por la muerte de cuatro jóvenes en la Ruta 39. El proceso se extenderá hasta el 27 de febrero en el Tribunal de Juicio y Apelaciones.

El debate se lleva adelante en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, donde Ruiz Orrico está imputado por el delito de homicidio culposo agravado por el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024.

En ese hecho murieron Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso.

El hecho que derivó en el proceso judicial

Según la acusación, el ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos conducía un vehículo oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre cuando invadió el carril contrario y embistió de frente al automóvil en el que se trasladaban las víctimas.

El impacto fue fatal y los cuatro jóvenes murieron en el acto. El caso generó conmoción en la provincia y reavivó el debate sobre el uso de vehículos oficiales y la responsabilidad de funcionarios públicos al volante.

Juicio contra Orrico por el choque fatal en Ruta 39. Gentiliza: Pablo Bianchi -03442

Desarrollo del juicio

El juicio es presidido por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que el abogado Mario Arcusin ejerce la querella particular.

Por su parte, los letrados Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje asisten a Ruiz Orrico en su defensa.

Las audiencias continuarán los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero, siempre en el mismo horario.

Oferta de resarcimiento rechazada

Días antes del inicio del juicio, la defensa del ex funcionario presentó una propuesta formal para resarcir a las familias de las víctimas. A través de una carta documento, se ofrecieron 150 millones de pesos en concepto de reparación del daño moral.

Sin embargo, la suma fue rechazada por los familiares.

El proceso judicial se desarrolla luego de que los magistrados del tribunal local se excusaran por vínculos familiares con la esposa del imputado, la jueza María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia.