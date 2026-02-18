 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Corrientes

Ex prefecto murió tras choque de lanchas en el río Paraná

El choque entre dos embarcaciones se produjo frente a Ituzaingó, Corrientes. Investigan si ambas lanchas cumplían con las medidas de seguridad para navegación nocturna.

18 de Febrero de 2026
Prefectura- foto ilustrativa
Prefectura- foto ilustrativa

dos lanchas frente a Ituzaingó, Corrientes. El siniestro ocurrió el martes por la noche en aguas paraguayas y la víctima era un ex integrante de la Prefectura Naval Argentina.

 

El hecho se registró en el límite fluvial con Paraguay, frente a la Isla San Martín, y es investigado por las autoridades competentes para determinar cómo se produjo la colisión.

 

La víctima fatal fue identificada con el apellido Salinas, productor ganadero y ex integrante de la Prefectura Naval Argentina. Además, otra persona resultó herida y permanece internada en el hospital local.

Prefectura foto ilustrativa
Prefectura foto ilustrativa

Colisión en navegación nocturna

De acuerdo con los primeros datos, Salinas cruzaba el río solo cuando se produjo el impacto entre ambas embarcaciones. Hasta el momento no se logró establecer con precisión la mecánica del siniestro.

 

Una de las hipótesis señala que la otra lancha habría embestido a la conducida por la víctima, aunque esa versión aún es materia de investigación.

 

También se analiza si la embarcación de Salinas contaba con la iluminación reglamentaria exigida para la navegación nocturna, un requisito clave para la seguridad en el río, publicó El Litoral de Corrientes.

 

Investigación en curso

Tras el choque, se desplegó un operativo en la zona para asistir a los involucrados y realizar las actuaciones correspondientes. El caso generó conmoción en Ituzaingó y en la región, donde la víctima era conocida por su trayectoria en la Prefectura y su actividad productiva.

 

 

Temas:

Choque Corrientes Prefectura Naval
