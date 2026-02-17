Conductor imprudente subió con su auto a la plaza de la ciudad y quedó registrado en video: las maniobras

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre fue denunciado por conducción temeraria tras subir con su auto a una plaza y realizar maniobras imprudentes. El hecho ocurrió el domingo al mediodía y quedó registrado en video por vecinos. VIDEO.
Un hecho de conducción temeraria en la plaza Urquiza de Federal, quedó registrado en video, luego de que un hombre subiera con su automóvil al espacio público y realizara maniobras peligrosas en el paseo. El episodio ocurrió este domingo alrededor de las 13:25 horas y generó preocupación entre vecinos que se encontraban en la zona.
Según se informó, el conductor ingresó con el vehículo al predio destinado al esparcimiento familiar y efectuó giros bruscos en el interior del monumento ubicado en el centro de la plaza. Las imprudentes maniobras fueron captadas por un vecino que pasaba por el lugar y el material comenzó a circular en las últimas horas.
El accionar fue advertido por personas que transitaban por la zona, quienes decidieron registrar la situación y dar aviso a las autoridades competentes para que intervinieran en el caso.
Intervención judicial y municipal
Tras tomar conocimiento del hecho, la Justicia y la Municipalidad de Federal iniciaron actuaciones en el marco de una causa por “conducción temeraria”, reportaron medios locales. La investigación quedó en manos de la Justicia local, que busca determinar las circunstancias del episodio y establecer eventuales responsabilidades.
El hecho generó fuerte preocupación entre los vecinos, ya que ocurrió en un espacio público frecuentado por familias y niños durante la lluviosa jornada del lunes. Desde distintos sectores señalaron la peligrosidad de este tipo de conductas, que ponen en riesgo la integridad física de terceros.
De acuerdo con los primeros datos recabados por medios locales, el conductor involucrado sería un ciudadano radicado en la ciudad de Chajarí. No obstante, las autoridades continuaban reuniendo pruebas y testimonios para avanzar en la causa.
La investigación seguía su curso para esclarecer completamente lo sucedido y definir las medidas que podrían adoptarse en el marco legal correspondiente.