Natalia Oreiro abrió otro capítulo profesional y lanzó un nuevo emprendimiento

A sus 48 años, Natalia Oreiro presentó su línea de anteojos junto a una reconocida firma, un proyecto que combina diseño, identidad y una fuerte impronta personal.
A sus 48 años y con una carrera artística consolidada, Natalia Oreiro demuestra que su inquietud creativa va mucho más allá de los escenarios y las cámaras. Lejos de conformarse con los logros obtenidos en la música, la televisión y el cine, la artista decidió abrir un nuevo capítulo profesional con un proyecto que conjuga diseño, identidad y visión personal.
Se trata de su propia línea de anteojos, un emprendimiento que nació a partir de su deseo de reinventarse y explorar nuevos lenguajes estéticos. Para concretarlo, se asoció con Ranieri, firma especializada en la producción y comercialización de armazones oftálmicos y gafas de sol, dando forma a una propuesta que lleva su sello distintivo.
El lanzamiento fue celebrado por la actriz en sus redes sociales, donde compartió imágenes luciendo distintos modelos y dejó en claro que este negocio no es un simple pasatiempo, sino un proyecto pensado y desarrollado en equipo.
Diseño con identidad propia
“Siempre me gustó jugar, transformar, reinventarme y luego de mucho trabajo creamos algo muy especial”, expresó al presentar oficialmente la línea. Con esa frase, Oreiro sintetizó el espíritu de una colección que refleja su personalidad y su recorrido artístico.
La propuesta se caracteriza por modelos de inspiración retro, marcos audaces y una paleta que incluye tonos vibrantes, como el rojo intenso que tantas veces ha marcado su estilo. La estética dialoga con el universo pin-up que la artista supo adoptar en diferentes etapas de su carrera, combinando sensualidad, elegancia y carácter.
Lejos de limitarse a prestar su nombre, la actriz participó activamente en el proceso creativo, aportando ideas y definiendo detalles que hacen a la identidad visual de la marca. El resultado es una colección que equilibra tendencia y personalidad.
Reinventarse como forma de crecimiento
Con un mensaje fresco y entusiasta, Oreiro celebró el regreso a la actividad y el crecimiento de su marca, agradeciendo el camino recorrido y la confianza en sí misma para animarse a dar este paso. La línea de anteojos se suma así a su faceta empresarial, ampliando un perfil que ya incluía proyectos vinculados a la moda.
La artista, que ha sabido reinventarse a lo largo de su trayectoria, vuelve a demostrar que su creatividad no tiene límites. En un mercado competitivo, apuesta a diferenciarse con una propuesta auténtica, construida desde la experiencia y el deseo de seguir explorando nuevas formas de expresión.