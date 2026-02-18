El dólar oficial cerró estable y cotizó a $1420 este miércoles

El dólar minorista que vende el Banco Nación se vendió estable a $1.420. El dólar mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda en 14,1%, que hoy es de $1.592,79.
El dólar oficial extendió sus retrocesos en el comienzo de esta semana acotada, producto de los feriados por el Carnaval. Se espera que el BCRA continúe con su racha compradora, en pleno ingreso de divisas producto de la colocación de deuda privada y provincial en el exterior.
Según se informó, el dólar mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda en 14,1%, que hoy es de $1.592,79. Por su parte, el dólar minorista que vende el Banco Nación se vendió estable a $1.420, mientras que el promedio que realiza el BCRA, el tipo de cambio se encuentra a $1.425,7.
En el sector informal, el dólar blue cotizó a $1.435, con una baja de 0,4%, mientras que el dólar cripto, el único tipo de cambio que operó durante los feriados, se mueve a $1.455,72 , según Bitso. En el sector financiero, el dólar MEP cae 0,2% cotiza a $1420,11, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mueve a $1464,19, un avance de 0,6%.
Además, en el tramo de futuros, la mayoría de las operaciones son a la baja, con caídas de hasta 0,4% en el tramo de mayo. Para marzo, se proyecta un dólar a $1.447,0.