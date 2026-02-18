 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

El dólar oficial cerró estable y cotizó a $1420 este miércoles

El dólar minorista que vende el Banco Nación se vendió estable a $1.420. El dólar mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda en 14,1%, que hoy es de $1.592,79.

18 de Febrero de 2026
Dólar
Dólar

El dólar minorista que vende el Banco Nación se vendió estable a $1.420. El dólar mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda en 14,1%, que hoy es de $1.592,79.

El dólar oficial extendió sus retrocesos en el comienzo de esta semana acotada, producto de los feriados por el Carnaval. Se espera que el BCRA continúe con su racha compradora, en pleno ingreso de divisas producto de la colocación de deuda privada y provincial en el exterior.

 

Según se informó, el dólar mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda en 14,1%, que hoy es de $1.592,79. Por su parte, el dólar minorista que vende el Banco Nación se vendió estable a $1.420, mientras que el promedio que realiza el BCRA, el tipo de cambio se encuentra a $1.425,7.

 

 

En el sector informal, el dólar blue cotizó a $1.435, con una baja de 0,4%, mientras que el dólar cripto, el único tipo de cambio que operó durante los feriados, se mueve a $1.455,72 , según Bitso. En el sector financiero, el dólar MEP cae 0,2% cotiza a $1420,11, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mueve a $1464,19, un avance de 0,6%.

 

Además, en el tramo de futuros, la mayoría de las operaciones son a la baja, con caídas de hasta 0,4% en el tramo de mayo. Para marzo, se proyecta un dólar a $1.447,0.

Temas:

dolar
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso