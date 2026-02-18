 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Rowing será sede del primer encuentro del Campeonato Entrerriano de Canotaje y Sup 2026

18 de Febrero de 2026
Rowing invita a una competencia.
Rowing invita a una competencia. Foto: Prensa Rowing.

La actividad es organizada por la Subcomisión de Canotaje y Sup del club y convoca a palistas y riders de toda la provincia de Entre Ríos y a quienes deseen participar y disfrutar de un fin de semana de competencia a la vera del Río Paraná.

El Paraná Rowing Club será sede de la primera fecha del Campeonato Entrerriano de Canotaje y Sup 2026, competencia dependiente de la Federación Entrerriana de Canotaje, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de febrero en la playa de la institución.

 

En Canotaje competirán las categorías Pre-Infantiles, Infantiles, Menores, Cadetes, Junior, Senior y Master (varones y damas), en modalidades K1, K2, K4, Kayak 450, Piraguas, C1, C2, Kayak Travesías Simples y Dobles, con distancias que van desde 1000 metros hasta 12 kilómetros, incluyendo Mini-maratón promocional y pruebas de Paracanotaje en kayak adaptado (500 y 200 metros).

 

Foto: Prensa Rowing.
En Stand Up Paddle (SUP) participarán las categorías Femenino y Masculino: Infantiles, Junior, Open y Máster, con distancias Participativa (2 km), All round (3 km), Fun race (5 km), Race (9 km) y Sprint (200 mts), en clase abierta, sin timón y con leash obligatorio.

 

La propuesta forma parte de la agenda de verano que el Rowing planteó para sus socios y toda la comunidad con una variedad de actividades que combinan deporte, cultura, entretenimiento, río, espacios deportivos y todo el entorno de las diferentes sedes del Club.

Temas:

Rowing SUP Canotaje
