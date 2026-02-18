Adolescentes se colgaron de una parte del Patito Sirirí y doblaron la caña de pescar

Según pudo saber Elonce, en la tarde del martes feriado de carnaval, dos adolescentes se habrían colgado de la figura del pescado que cuelga de la caña que sostiene el Patito Sirirí, provocando que la caña de pescar se doblara.

Vandalizaron el Patito Sirirí

La situación se viralizó rápidamente a través de una imagen que circuló en redes sociales.

Cabe recordar que el monumento del Patito Sirirí y la plaza habían sido puestos en valor el 21 de enero, fecha de inauguración del nuevo parque.

En ese entonces se habían realizado labores de estabilización del piso, incorporación de más arena y optimización de la superficie de tierra, además de nuevos juegos. Cabe recordar que en otro episodio de vandalización, quitaron resortes de un juego, por lo que debió ser reparado.