 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Adolescentes se colgaron de una parte del Patito Sirirí y doblaron la caña de pescar

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó la indignación de los vecinos paranaenses. Cabe recordar que tanto el monumento como la plaza fueron puestos en valor el pasado 21 de enero.

18 de Febrero de 2026
Patito Sirirí vandalizado
Patito Sirirí vandalizado Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó la indignación de los vecinos paranaenses. Cabe recordar que tanto el monumento como la plaza fueron puestos en valor el pasado 21 de enero.

Según pudo saber Elonce, en la tarde del martes feriado de carnaval, dos adolescentes se habrían colgado de la figura del pescado que cuelga de la caña que sostiene el Patito Sirirí, provocando que la caña de pescar se doblara.

Vandalizaron el Patito Sirirí

 

La situación se viralizó rápidamente a través de una imagen que circuló en redes sociales.

 

Cabe recordar que el monumento del Patito Sirirí y la plaza habían sido puestos en valor el 21 de enero, fecha de inauguración del nuevo parque.

 

En ese entonces se habían realizado labores de estabilización del piso, incorporación de más arena y optimización de la superficie de tierra, además de nuevos juegos. Cabe recordar que en otro episodio de vandalización, quitaron resortes de un juego, por lo que debió ser reparado.

Temas:

Patito Sirirí
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso