Inauguraron las obras de puesta en valor del Patito Sirirí: "Quedó precioso", dijo Rosario Romero

La Municipalidad de Paraná inauguró este miércoles las obras de puesta en valor del parque Patito Sirirí, ubicado en un sector histórico de la ciudad y muy elegido por familias y niños. Durante el acto, la intendenta Rosario Romero recordó el origen del predio y subrayó el trabajo realizado íntegramente con recursos y personal municipal. “Quiero agradecerles. Todo está hecho con su esfuerzo. Quedó precioso”, expresó.

El parque fue inaugurado originalmente en 1975, durante la gestión del intendente Juan Carlos Esparza, en un terreno cedido por la Fundación Berduc al Consejo General de Educación. “Era un terreno baldío lleno de yuyos, como tenemos unos cuantos en la ciudad que tendríamos que convertir en parque”, sostuvo Romero, y agregó que estos proyectos requieren “de la generosidad de que donen los terrenos y autoricen a que la Municipalidad haga espacios lindos”.

Las obras incluyeron nuevas veredas, iluminación, juegos infantiles renovados, un barco temático, sectores de calistenia y espacios adaptados para personas con dificultades motrices.

El pedido de cuidado

La intendenta hizo especial hincapié en el cuidado del espacio público. “Tres veces ya hemos arreglado juegos nuevos. Porque vienen, se lo llevan, los rompen. Hay que cuidarlos”, remarcó, al pedir responsabilidad a vecinos y visitantes.

Inauguran las obras del parque "Patito Sirirí"

Además, adelantó que durante este año se proyecta la recuperación de al menos siete plazas, con la intención de llegar a diez espacios renovados en distintos barrios de la ciudad. También mencionó la posibilidad de reincorporar la figura del “placero” para el mantenimiento permanente del parque.

Turismo, fiestas populares y mirada social

La reinauguración del parque Patito Sirirí se da en un contexto de fuerte movimiento turístico y a pocos días de la Fiesta Nacional del Mate. Romero confirmó que el municipio trabaja junto a la Provincia en el operativo de seguridad y destacó el perfil social del evento. “Vamos a tener 42 clubes de la ciudad vendiendo sus cosas, recaudando para su beneficio”, explicó.

Además, remarcó que quienes “paguen la entrada van a estar colaborando para que otros puedan disfrutarlo gratis” ya que así se “ayuda a costear la fiesta”.

Consultada sobre el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas provinciales, la intendenta expresó su solidaridad con el gobernador Rogelio Frigerio. “Nos parece una práctica antidemocrática. Los servicios de inteligencia tiene que estar para prevenir otro tipo de cosas, no para espiar a la política. Hay que ser rigurosos”, sostuvo.

Por su parte, el viceintendente David Cáceres valoró la puesta en valor del parque y el impacto positivo para vecinos y turistas. “Estamos trabajando en todos los espacios públicos, invitando a que no solamente los paranaenses disfruten de su ciudad, sino a los turistas”, afirmó.

Con la reapertura del parque Patito Sirirí, el municipio refuerza su política de recuperación de espacios públicos y promoción del uso comunitario, apostando a una ciudad más integrada, cuidada y accesible para todos.