"Tenemos que salir a un paro en defensa propia", dijo el secretario general del sindicato de Dragado

El secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento Oscar “Patita” Barbieri, dialogó con Elonce acerca del paro general que se llevará a cabo este jueves en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

“A uno le gustaría venir a hablar de otros temas, decir que se está reactivando el empleo, que se está recuperando el poder adquisitivo del salario para que aquellos que invierten, que tienen su negocio también puedan vender más y que aquel trabajador que no está en relación de dependencia también genera más changa, más actividades. Lamentablemente la política económica que lleva adelante el actual gobierno nacional nos ha arrinconado y obligadamente tenemos que salir a un paro, no contra nadie, sino en defensa propia”, señaló al iniciar la entrevista.

Paro general contra el proyecto de Reforma Laboral-ELONCE-18/02/2026

Las principales preocupaciones del sindicato

Sobre los puntos preocupantes de la reforma laboral, Barbieri señaló que “son varios” pero que “felizmente" se quita el artículo 44 relacionado a las enfermedades “inculposas, por las cuales el trabajador, la trabajadora iba a perder pasado 3 meses, el 50% de su salario”, señaló.

“Ese aparentemente va a quedar fuera de debate y se cambiaría o eliminaría. Hablo en potencial porque hasta que no esté el tratamiento en la Cámara de Diputados, uno siempre tiene sus interrogantes”, reconoció.

Seguidamente, mencionó “la pérdida de los derechos individuales y colectivos” y especificó sobre los primeros: “Con la ley que rige actualmente, usted en su lugar de trabajo lo cambiaban de la tarea y demás, por un lugar que no estaba preparado, porque por ahí tenía también alguna alergia o algo y entonces realizaba un recurso amparo y recuperaba su lugar original. En esta ley le dan el derecho a que usted pueda considerarse despedido”.

En esta línea, indicó que es “una cuestión que plantea muchas aristas” y que se trata de un derecho que “nadie lo querría ejercer porque si hoy te quedas sin trabajo, ¿dónde te reinsertás?”.

En cuanto a lo colectivo, Barbieri sentenció: “Con respecto a las asambleas, al derecho de huelga y también en el sector embarcado nuestro, quedamos fuera de la ley de contrato de trabajo, lo cual hace que con la ley de la Marina Mercante nos expongamos a que se retome aquello de la época de los 90”.

En este sentido se refirió “a las banderas de conveniencia y donde las grandes empresas elegían las banderas de aquellos países con los peores salarios, las peores condiciones de trabajo”.

“Hoy estamos en riesgo que todo esto suceda, también con salarios irrisorios más de los que están actualmente porque también nos preocupa la pérdida del poder adquisitivo, el salario. De la devaluación asimétrica que se hizo en diciembre del 2023, donde se perdió el 60% de poder que tuvo el salario, aún no nos hemos recuperado, salvo honrosas excepciones, afortunados esos trabajadores, el resto pasa esto”, detalló.

“Con esta ley nosotros creemos que no se va a generar empleo si los servicios como la energía eléctrica, el gas, siguen encareciéndose, si abrimos como se ha abierto en forma indiscriminada las importaciones”, sostuvo.

En cuanto a este último punto, valoró: “Se pueden abrir las importaciones para bienes capital o para algunos insumos, para reparar la maquinaria, pero cuando abrís en el elemento del consumo masivo, no podés compartir con los chinos, otras grandes empresas del país”.

En otro momento de la entrevista, Barbieri se refirió al discurso de los tres secretarios generales de la CGT Nacional: “Si miramos tanto a Norteamérica, es un país proteccionista. Incluso el Estado juega un rol importante. Fíjense que los avances tecnológicos y demás han sido financiados por el Pentágono por el tesoro, por el gobierno de Estados Unidos”.

“Tenemos varias preocupaciones, también la forma de pago de una parte del salario que no es considerado como remuneración, con la posibilidad que te paguen con especias o servicio. Es una cuestión que nos preocupa enormemente y nosotros queremos apostar al trabajo de la producción argentina. Queremos estar en una mesa, pero para conversar y discutir en serio, queremos aportar fuertemente a la economía de conocimiento, automatización, el régimen de trabajo como lo tienen en otros lugares del mundo”, enfatizó.

Y mencionó el ejemplo de otros países “donde incluso se trabaja menos horas para que trabaje más gente. Esto los aplican, por ejemplo, en Alemania desde el principio de la década del 90”.

“En nuestro país la tecnología venía 10 o 15 detrás”, sostuvo y aseguró: “Los países que avanzan en ciencia y tecnología son los que tienen un mejor bienestar para la población. La población, el pueblo somos nosotros”.

Realidad del sector de dragado y balizamiento

Barbieri se refirió a la actualidad del sector que representa y señaló: “El sector nuestro trabaja para las multinacionales, como es este el consorcio belga Yandenur, Bocalis, una empresa holandesa, estamos bien y los aumentos salariales los discutimos nosotros, las condiciones de trabajo son buenas”.

“En las paritarias han estado al compás del índice engañoso del INDEC, porque las cuestiones de consumo cotidiano, en general aumentan más que el 2,9% que dio el mes pasado”, indicó.

En cuanto a empresas argentinas, sostuvo que “tienen convenio especial porque también la realidad nos indica que estas multinacionales que tienen trabajo de dragado en todo el mundo tienen otro tipo de potencial y después el remanente que queda entre el Estado, eso no lo negociamos nosotros”.

“Los salarios han quedado muy atrasados. El año pasado, mientras la inflación reconocida fue del 26% y el acumulado en el 2025 fue un aumento salarial en total del 14%”, agregó.

Con los trabajadores del sector que representa, dijo Barbieri, “siempre hablamos de un proyecto de desarrollo urbanístico y también de un polo de desarrollo científico, tecnológico que tuviera que ver con los fluidos marítimos. Los paranaenses nos merecemos también este tipo de desarrollo. Lamentablemente la voz de los trabajadores, los que pretendemos hablar en serio, pasa a ser campana de palo durante los distintos gobiernos de turno”.

Traspaso del terreno del puerto del ámbito nacional hacia el local

Sobre este tema, Barbieri señaló: “Queremos estar en la discusión del destino que se le va a dar a ese predio que es de todos los argentinos, de todos los paranaenses para un desarrollo con inversión, por supuesto, del capital privado, también una parte del Estado y una sala histórica, un museo histórico, porque nosotros crecimos a partir del río, tuvimos el Puerto Viejo, que era la zona de desarrollo en aquellos tiempos, con hotel y todo, entre 1850 a 1877”.

Y comentó: “Después tuvimos el puerto bajada grande hasta 1904 y luego el puerto nuevo Paraná. En gran parte de eso trabajó la gente de vía navegable y Ministerio de Obras Públicas y no hay ningún testimonio físico de todo eso”.

“Parece que si no es la modernización o el olvido no hay un término medio como proponemos nosotros. Estuvimos el día que fue el gobernador, la intendenta y sintéticamente le expresamos nuestra mirada a los pocos que estábamos allí adentro”, relató.

“No hay una documentación para un permiso de uso, una sesión, ojalá se la dé con nosotros adentro, los vecinos adentro porque incluso actualmente consideramos que con poca inversión se puede mejorar todo eso y está prácticamente el camino abierto, que una la costanera con vía Navegable y Puerto Sánchez”, propuso.

Asimismo, sumó: “Hemos presentado propuestas en serio, como la Escuela 100 de Puerto Nuevo. Eso lo propusimos nosotros como gremio porque también soñábamos en aquel tiempo, cuando todavía estábamos casi plenamente activos, que algunos egresados pudiesen trabajar allí. Pero esto marca de alguna manera que somos personas serias, responsables y que los trabajadores no solamente estamos para hacer el paro”.