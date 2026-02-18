 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Femicidio en Gualeguay: se realizó marcha por justicia para Vanesa López

18 de Febrero de 2026
Gualeguay exigió justicia.
Gualeguay exigió justicia. Foto: Elonce.

Este miércoles se llevó a cabo una marcha en Gualeguay para reclamar justicia por el femicidio de Vanesa López. La Multisectorial de Mujeres exigió celeridad en la investigación y responsabilizó al Estado.

Un nuevo femicidio en Gualeguay conmocionó a la comunidad y movilizó a organizaciones sociales, que realizaron una marcha este miércoles a las 18.30 en la Plaza San Martín para pedir justicia por Vanesa López, víctima de un asesinato ocurrido el jueves de la semana pasada. La movilización buscó visibilizar el reclamo social y exigir respuestas urgentes ante el crimen.

 

Por el hecho, un hombre señalado como el sobrino del padrastro de la víctima se encontraba detenido mientras la investigación judicial avanzaba. La marcha tuvo como objetivo que las autoridades aceleraran el esclarecimiento del caso y garantizaran una condena ejemplar.

 

La Multisectorial de Mujeres de Gualeguay expresó en sus redes sociales su profundo dolor y bronca: “El Estado es responsable”, apuntando a la responsabilidad de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas y prevenir hechos de violencia de género.

 

Movilización y consignas claras

 

La marcha se desarrolló con consignas que denunciaban la violencia estructural y reclamaban justicia: “Porque no fue un hecho aislado” y “porque necesitamos que nos crean”, fueron algunos de los mensajes difundidos por la organización. La concentración permitió visibilizar la gravedad del femicidio y exigir medidas efectivas de prevención.

 

Foto: Captura de video.
Foto: Captura de video.

 

Desde la Multisectorial enfatizaron que cada víctima representa un caso real, con familias y vidas afectadas: “No son cifras, son nuestras vidas”, señalaron, subrayando la urgencia de políticas públicas que protegieran a las mujeres frente a situaciones de riesgo.

 

Organizaciones feministas y vecinas de la localidad se sumaron a la movilización, fortaleciendo el reclamo social y asegurando que no se naturalice ni se minimice la violencia de género.

 

Contexto del crimen y detención

 

El femicidio ocurrido en Gualeguay se inscribió en un contexto de creciente preocupación por la violencia hacia las mujeres en la provincia. La víctima fue atacada en circunstancias que continuaban bajo investigación judicial, mientras el sospechoso permanecía detenido y a disposición de la justicia.

 

El caso generó indignación en la comunidad local, donde familiares, amigos y organizaciones sociales visibilizaron la problemática y exigieron que los responsables recibieran condenas ejemplares. La marcha se convirtió en un acto de protesta y solidaridad con la víctima y sus allegados.

 

Además, desde la Multisectorial de Mujeres señalaron la necesidad de reforzar los protocolos de atención a mujeres en riesgo, así como políticas de prevención que incluyeran seguimiento de denuncias y asistencia efectiva, evitando que nuevos casos quedaran impunes.

Temas:

Femicidio Gualeguay
