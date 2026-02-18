Luis Caputo anunció la extensión del RIGI por un año más

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el RIGI se extenderá por un año y detalló mejoras para incentivar grandes inversiones en el país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles la extensión por un año del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). A través de su cuenta en X, Caputo aseguró que la medida busca “hacerlo más claro y eficiente” para los inversores.
El funcionario detalló que los cambios incluyen la incorporación de nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de 600 millones de dólares y una reglamentación ordenada que facilite la implementación de los proyectos y brinde mayor previsibilidad.
Según Caputo, actualmente hay 10 proyectos aprobados por un total de 25.479 millones de dólares, con varios más en evaluación. “El RIGI ha sido fundamental. Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”, concluyó el titular del Palacio de Hacienda, resaltando el impacto positivo del régimen en la economía nacional.
Objetivo del RIGI y expectativas para inversores
El RIGI fue creado como un incentivo clave para atraer grandes inversiones estratégicas al país, fomentando proyectos que generen empleo y desarrollo tecnológico. La extensión y mejoras anunciadas buscan reforzar este objetivo y dar confianza a los inversores nacionales e internacionales, publicó Ámbito.
Con la actualización del régimen, se espera que más empresas consideren proyectos de gran escala en sectores estratégicos, incluyendo energía, infraestructura y tecnología, consolidando así un marco de inversión más previsible y transparente.
Caputo remarcó que la claridad normativa y el piso de inversión definido permitirán una evaluación más eficiente de los proyectos, asegurando que cumplan con los criterios de impacto económico y social, y promoviendo un flujo constante de inversiones que fortalezcan la economía local.