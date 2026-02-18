El bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos expresó su apoyo al mensaje de Frigerio

El Bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos respaldó el discurso de Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa, al dejar inaugurado el 147° período de sesiones ordinarias en Entre Ríos. Los legisladores oficialistas manifestaron su acompañamiento al rumbo de transformación planteado por el mandatario provincial y destacaron los ejes de ordenamiento, eficiencia y consolidación institucional.

Desde la bancada señalaron que el mensaje reflejó “el trabajo de una etapa de ordenamiento y el inicio de una fase de consolidación para el crecimiento de la provincia”. En ese sentido, consideraron que el discurso evidenció un conocimiento detallado de la realidad territorial y de las distintas problemáticas que atraviesan los entrerrianos.

“El discurso del Gobernador trasunta todo lo realizado para poner a Entre Ríos en orden y muestra un conocimiento pormenorizado de todo el territorio y sus diversas realidades. Recibimos una provincia paralizada y con desidia, y hoy, gracias a una gestión con 'lupa quirúrgica' sobre el gasto público, estamos ante un Estado que ya no es una carga, sino un apuntalamiento para el desarrollo”, señalaron desde el bloque oficialista.

Sustentabilidad previsional y reforma estructural

Uno de los puntos centrales destacados por los diputados fue el abordaje del déficit de la Caja de Jubilaciones y la situación de la obra social provincial. En esa línea, coincidieron con el gobernador en que enfrentar los desequilibrios estructurales resultó indispensable para garantizar el desarrollo y la sustentabilidad de las cuentas públicas.

“Rescatamos la decisión política de enfrentar el desafío de la Caja de Jubilaciones, un área de gran peso presupuestario donde se concentran desequilibrios profundos que ha venido siendo arrastrado desde hace décadas y que recién ahora se ha puesto bajo análisis como paso esencial para sanear el sistema previsional entrerriano”, expresaron.

Asimismo, agregaron: “Como bien señaló el Gobernador, el orden en la Caja es una garantía de justicia para los que aportaron toda su vida y para las generaciones futuras”. En ese marco, celebraron el anuncio de envío de un proyecto para que “el sistema previsional provincial sea más moderno, más justo y garantice el 82 por ciento de manera sostenible”.

Logros económicos y administrativos

El bloque oficialista también enumeró una serie de indicadores económicos y administrativos mencionados durante el discurso. Entre ellos, resaltaron el desendeudamiento real de la provincia, al señalar que la deuda pública pasó de representar el 45% de los ingresos en 2023 al 19% en 2025.

En cuanto al funcionamiento del Estado, destacaron el “fin de los privilegios”, con el recorte de cargos políticos, la eliminación de gastos reservados y la implementación de concursos públicos para el ingreso a la administración. Además, subrayaron la resolución de un 200% más de sumarios por irregularidades y la eliminación de adscripciones docentes que, según indicaron, afectaban el normal dictado de clases.

También ponderaron el impulso a la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública, con el objetivo de brindar transparencia y permitir que la ciudadanía conozca el destino de los recursos provinciales.

Compromiso legislativo para consolidar el rumbo

Finalmente, los diputados de Juntos por Entre Ríos renovaron su compromiso de acompañar desde la Legislatura las iniciativas del Poder Ejecutivo. Señalaron que durante el 147° período de sesiones ordinarias buscarán transformar los avances alcanzados en normas permanentes.

“Nuestra tarea en este 147° período será legislar para que estos avances se conviertan en reglas permanentes. La vara ha subido y nosotros estamos listos para estar a la altura de lo que los entrerrianos exigen: un Estado que funcione, que sea austero y que brinde soluciones”, concluyeron.

De este modo, el Bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos reafirmó su respaldo al discurso de Rogelio Frigerio y al proceso de transformación institucional impulsado en la provincia.