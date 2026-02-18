Buscan a un camionero que atropelló y mató a un motociclista en la Circunvalación de Rosario

Un motociclista murió este martes por la noche tras ser embestido por un camión en la Avenida de Circunvalación 25 de Mayo, a la altura de calle Dr. Medina, en la ciudad de Rosario. El conductor del vehículo de mayor porte se dio a la fuga y es intensamente buscado.

El hecho se registró alrededor de las 23.30 del martes 17 de febrero. Según las primeras informaciones, personal policial encontró al hombre tendido sobre la calzada, en estado crítico y a pocos metros de su motocicleta, que presentaba visibles daños producto del impacto.

Familiares del motociclista atropellado. Créditos: Cadena 3 Rosario

De inmediato se convocó al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), pero cuando la ambulancia arribó al lugar, la víctima ya había fallecido. La médica constató la muerte en el sitio.

La persona fallecida fue identificada como Juan José, quien regresaba a su casa luego de haber salido a jugar al fútbol. De acuerdo al relato de su familia, vivía en la zona de Junín y Fraga y al momento del siniestro se encontraba a la altura de Avellaneda y Circunvalación. “Solo pudimos saber que lo atropelló un camión y que se dio a la fuga. No sabemos si hay testigos, no sabemos cómo fue el accidente”, expresó Flavia, su hermana, en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Una mujer que circulaba por la zona al momento del siniestro declaró que se detuvo junto a su marido para asistir al herido. Según relató a la Policía, otro testigo le manifestó que el camión involucrado en el choque se retiró del lugar tras el impacto.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 32ª de Rosario, que trabaja para identificar al camionero y esclarecer las circunstancias del trágico episodio.