Partido Forja respaldó el mensaje de Rogelio Frigerio en la apertura de sesiones

El Partido Forja expresó su apoyo al discurso de Rogelio Frigerio durante la apertura del 147° Período de Sesiones Ordinarias. Destacaron el enfoque institucional, la prioridad en obra pública y el impulso a la producción y la vivienda como ejes de gestión.
El Partido Forja respaldó el mensaje de Rogelio Frigerio durante la apertura del 147° Período de Sesiones Ordinarias, realizada este miércoles al mediodía en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. A través de un comunicado firmado por su presidente distrital, Hugo Retamar, la fuerza política expresó su acompañamiento a los lineamientos planteados por el mandatario provincial en el inicio del año legislativo.
Desde el espacio señalaron que asistieron al acto institucional y valoraron el contenido del discurso del gobernador, quien hizo hincapié en el “cambio contundente” con el que lleva adelante la gestión. En ese marco, destacaron una de las frases centrales del mensaje: “Si la política está cómoda y los entrerrianos incómodos, el Estado fracasó”.
Para Forja, esa definición sintetizó el rumbo político e institucional que, según manifestaron, busca imprimir la actual administración provincial, con eje en la responsabilidad pública y la cercanía con las demandas ciudadanas.
Énfasis en obra pública y vivienda
En el comunicado, el Partido Forja de Entre Ríos sostuvo que se percibió “con claridad un nuevo paradigma de gobierno”, al considerar que el discurso no estuvo centrado en consignas sino en decisiones concretas. En particular, remarcaron el anuncio vinculado a la resolución de la deuda de obra pública, a la que el gobernador definió como una prioridad central de su gestión.
También valoraron la referencia a la reconstrucción de rutas provinciales y accesos a pueblos entrerrianos, que fueron mencionados como visiblemente deteriorados. Según expresaron, estas acciones apuntaron a recomponer el tejido social y fortalecer la infraestructura productiva.
Otro de los puntos subrayados por la fuerza política fue la puesta en marcha de una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda, entendida como un derecho fundamental y como motor del desarrollo económico y social en la provincia.
Apuesta a la producción y el desarrollo
En su posicionamiento público, el Partido Forja afirmó que la provincia se encontró ante una etapa orientada a reparar “daños estructurales” que, según señalaron, no habían sido priorizados durante más de veinte años. En ese sentido, manifestaron la necesidad de acompañar la construcción de un Estado provincial con eje en el desarrollo.
Enumeraron como pilares estratégicos la industria, la producción, el trabajo, la tecnología, el turismo y el cuidado del medio ambiente, considerados herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos.
El documento fue suscripto por Hugo Retamar, presidente del Partido Forja Distrito Entre Ríos, quien expresó el respaldo institucional al mensaje de Rogelio Frigerio en la apertura de sesiones, marcando así la postura del espacio político frente al inicio del nuevo período legislativo.