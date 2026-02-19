 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Durante este jueves

Temblor de 4,9 puntos se sintió frente a Mar del Plata

El movimiento fue detectado esta mañana a las 8.15 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros. El epicentro se ubicó a más de 150 kilómetros al sur de la ciudad y no se reportaron daños ni personas afectadas, según organismos oficiales.

19 de Febrero de 2026
Un sismo de 4,9 puntos fue registrado este jueves 19 de febrero frente a Mar del Plata, donde el movimiento generó consultas entre vecinos y turistas durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo a la información oficial, el fenómeno fue catalogado como de intensidad débil y no provocó consecuencias materiales ni víctimas.

 

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) informó que el evento ocurrió a las 8.15 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros. El epicentro se localizó a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata, a 160 kilómetros al sudeste de Necochea y a 282 kilómetros al sudeste de Tandil.

 

 

Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica indicaron que, por sus características, el temblor se encuadra dentro de una intensidad considerada leve.

Cómo se percibió el movimiento

 

Según detalló el SEGEMAR en su actualización, el sismo “se percibe en el interior de los edificios. Puede no reconocerse como un sismo. Los objetos colgados oscilan levemente. Vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar”.

 

El fenómeno fue marcado con color rojo en el sistema de monitoreo, lo que implica que debió ser revisado por un sismólogo antes de su confirmación definitiva. Sin embargo, desde los organismos técnicos aclararon que esa clasificación responde al procedimiento de verificación y no a un nivel de riesgo.

 

Hasta el momento, según informó la Agencia NA, no se registraron heridos ni daños estructurales en Mar del Plata ni en localidades cercanas.

 

Qué indicaron los especialistas

 

El geólogo Federico Isla dialogó con el medio local 0223 y señaló que el movimiento podría generar mayor oleaje en la zona costera. No obstante, precisó que “no hay alerta de tsunami”.

 

 

Las autoridades continúan con el monitoreo habitual de la actividad sísmica en la región, mientras que el reporte oficial descartó cualquier situación de peligrosidad asociada al evento registrado frente a Mar del Plata.

Mar del Plata Sismo
