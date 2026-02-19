 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Caso Epstein: detuvieron al príncipe Andrés de Reino Unido

El hermano del rey Carlos III fue detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. La investigación se vincula con revelaciones surgidas de los archivos del caso Jeffrey Epstein.

19 de Febrero de 2026
Caso Epstein
Caso Epstein

El hermano del rey Carlos III fue detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. La investigación se vincula con revelaciones surgidas de los archivos del caso Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés fue detenido este jueves en el Reino Unido bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”, en el marco de una investigación relacionada con el caso Jeffrey Epstein. La Policía del Valle del Támesis confirmó la medida en la jornada en que el exduque de York cumplió 66 años.

 

La detención se produjo mientras detectives evalúan afirmaciones incluidas en los denominados “archivos de Jeffrey Epstein”, que involucran al hermano del rey Carlos III en presuntas irregularidades cometidas durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

Polic&iacute;as allanaron la casa del expr&iacute;ncipe Andr&eacute;s. (Foto: gentileza BBC).
Policías allanaron la casa del expríncipe Andrés. (Foto: gentileza BBC).

Investigación por presunta conducta indebida

Según trascendió, las acusaciones incluyen la presunta entrega de información estatal sensible al financista estadounidense, quien fue condenado por delitos sexuales. El año pasado, Andrés Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos de príncipe por decisión de su hermano, el rey Carlos III, en medio de los escándalos que lo rodeaban.

 

En un comunicado, la Policía del Valle del Támesis confirmó la apertura formal de una investigación. El subjefe Oliver Wright señaló: “Tras una evaluación exhaustiva, hemos iniciado una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”.

 

El funcionario agregó: “Es fundamental preservar la integridad y objetividad del proceso mientras trabajamos con nuestros socios para esclarecer este presunto delito”.

 

Antecedentes y presión política

Días antes de la detención, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que Andrés debía cooperar con las autoridades respecto de sus vínculos con Epstein. “Nadie está por encima de la ley”, sostuvo el jefe de Gobierno, al remarcar que quienes dispongan de información tienen el deber de presentarse ante la Justicia.

 

La controversia también se reavivó tras la publicación póstuma de un libro de Virginia Giuffre, una de las denunciantes del caso Epstein, quien había acusado al exduque de abusar de ella en tres oportunidades cuando era menor de edad. Andrés siempre negó las acusaciones.

Andrew Mountbatten-Windsor montando un caballo en los parques de Windsor. (Foto: REUTERS/Toby Melville).
Andrew Mountbatten-Windsor montando un caballo en los parques de Windsor. (Foto: REUTERS/Toby Melville).

Al menos cuatro fuerzas policiales británicas confirmaron que analizan informes que vinculan al expríncipe con el financista estadounidense. Además, investigaciones periodísticas revelaron movimientos aéreos asociados a Epstein con destino y origen en el Reino Unido, consignó Todo Noticias.

Procedimiento y situación procesal

De acuerdo con la normativa británica, una persona puede ser retenida hasta 96 horas bajo determinadas circunstancias, aunque en la mayoría de los casos los sospechosos permanecen detenidos entre 12 y 24 horas antes de ser acusados formalmente o liberados mientras continúa la investigación.

Virginia Giuffre con el pr&iacute;ncipe Andr&eacute;s. Ella ten&iacute;a 17 a&ntilde;os y &eacute;l 41. Se conocieron en las fiestas sexuales de Jeffrey Epstein. (Foto: BBC)
Virginia Giuffre con el príncipe Andrés. Ella tenía 17 años y él 41. Se conocieron en las fiestas sexuales de Jeffrey Epstein. (Foto: BBC)

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor lo convierte en el primer miembro de la realeza británica de alto rango en la historia moderna en ser arrestado, en un episodio que genera fuerte repercusión política e institucional en el Reino Unido.

Temas:

Epstein
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso