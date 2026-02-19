Caso Epstein: detuvieron al príncipe Andrés de Reino Unido

El hermano del rey Carlos III fue detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. La investigación se vincula con revelaciones surgidas de los archivos del caso Jeffrey Epstein.
El príncipe Andrés fue detenido este jueves en el Reino Unido bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”, en el marco de una investigación relacionada con el caso Jeffrey Epstein. La Policía del Valle del Támesis confirmó la medida en la jornada en que el exduque de York cumplió 66 años.
La detención se produjo mientras detectives evalúan afirmaciones incluidas en los denominados “archivos de Jeffrey Epstein”, que involucran al hermano del rey Carlos III en presuntas irregularidades cometidas durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.
Investigación por presunta conducta indebida
Según trascendió, las acusaciones incluyen la presunta entrega de información estatal sensible al financista estadounidense, quien fue condenado por delitos sexuales. El año pasado, Andrés Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos de príncipe por decisión de su hermano, el rey Carlos III, en medio de los escándalos que lo rodeaban.
En un comunicado, la Policía del Valle del Támesis confirmó la apertura formal de una investigación. El subjefe Oliver Wright señaló: “Tras una evaluación exhaustiva, hemos iniciado una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”.
El funcionario agregó: “Es fundamental preservar la integridad y objetividad del proceso mientras trabajamos con nuestros socios para esclarecer este presunto delito”.
Antecedentes y presión política
Días antes de la detención, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que Andrés debía cooperar con las autoridades respecto de sus vínculos con Epstein. “Nadie está por encima de la ley”, sostuvo el jefe de Gobierno, al remarcar que quienes dispongan de información tienen el deber de presentarse ante la Justicia.
La controversia también se reavivó tras la publicación póstuma de un libro de Virginia Giuffre, una de las denunciantes del caso Epstein, quien había acusado al exduque de abusar de ella en tres oportunidades cuando era menor de edad. Andrés siempre negó las acusaciones.
Al menos cuatro fuerzas policiales británicas confirmaron que analizan informes que vinculan al expríncipe con el financista estadounidense. Además, investigaciones periodísticas revelaron movimientos aéreos asociados a Epstein con destino y origen en el Reino Unido, consignó Todo Noticias.
Procedimiento y situación procesal
De acuerdo con la normativa británica, una persona puede ser retenida hasta 96 horas bajo determinadas circunstancias, aunque en la mayoría de los casos los sospechosos permanecen detenidos entre 12 y 24 horas antes de ser acusados formalmente o liberados mientras continúa la investigación.
La detención de Andrés Mountbatten-Windsor lo convierte en el primer miembro de la realeza británica de alto rango en la historia moderna en ser arrestado, en un episodio que genera fuerte repercusión política e institucional en el Reino Unido.