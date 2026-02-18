La Luna sigue encogiéndose y podría provocar más terremotos lunares

REDACCIÓN ELONCE
Un estudio científico reveló que la Luna continúa en contracción y que miles de pequeñas crestas tectónicas podrían convertirse en nuevas fuentes de terremotos lunares, con impacto en futuras misiones espaciales.
La Luna se está encogiendo y podría provocar más terremotos lunares, según un estudio científico que presentó el primer mapa global detallado de pequeñas crestas de mareas (SMRs), estructuras geológicas que evidencian actividad tectónica reciente en el satélite natural. La investigación fue publicada en la revista The Planetary Science Journal y estuvo a cargo de especialistas del Centro de Estudios Planetarios y de Tierra del Museo Nacional del Aire y el Espacio.
Por primera vez, los científicos demostraron que estas crestas son relativamente jóvenes y están ampliamente distribuidas en las mareas lunares, las grandes llanuras oscuras visibles desde la Tierra. El hallazgo permitió identificar nuevas fuentes potenciales de terremotos lunares, un dato relevante para futuras misiones espaciales.
El trabajo amplió el conocimiento sobre la evolución térmica y sísmica de la Luna, al confirmar que continúa en un proceso gradual de contracción a medida que su interior se enfría.
Diferencias tectónicas entre la Luna y la Tierra
A diferencia de la Tierra, donde la corteza está dividida en placas móviles que generan montañas, volcanes y fosas oceánicas, la Luna no posee tectónica de placas. En su superficie, la tensión se acumula en una corteza continua, produciendo relieves característicos.
Entre esas formas se encuentran las escarpas lobulares, crestas formadas por compresión de la corteza. Estas estructuras, comunes en las tierras altas lunares, se originaron en el último mil millones de años y representan una de las expresiones más recientes de actividad tectónica.
En 2010, el científico Tom Watters aportó evidencia de que la Luna se estaba encogiendo progresivamente. Esa contracción generó fuerzas compresionales que dieron origen a estas escarpas, aunque no explicaban todas las manifestaciones tectónicas observadas.
Identifican más de mil nuevas crestas
El nuevo estudio se centró en las pequeñas crestas de mareas, que comparten el mismo origen compresional que las escarpas lobulares, pero se ubican exclusivamente en las llanuras basálticas. El equipo compiló el primer catálogo integral de estas estructuras, publicó Cadena3.
En ese proceso, identificaron 1.114 segmentos de SMRs previamente no reconocidos en el lado cercano de la Luna, elevando el total a 2.634 crestas conocidas. El análisis determinó que la edad promedio de estas formaciones es de 124 millones de años, similar a la de las escarpas lobulares.
“Desde la era Apollo, hemos conocido la prevalencia de las escarpas lobulares en las tierras altas lunares, pero esta es la primera vez que se documenta la prevalencia generalizada de características similares en las mareas lunares”, explicó Cole Nypaver, autor principal del estudio.
Impacto en futuras misiones lunares
Los investigadores señalaron que, dado que las SMRs se forman a lo largo de fallas compresionales similares, es probable que también estén asociadas a terremotos lunares. Esto amplía el mapa de posibles fuentes sísmicas en la superficie lunar.
“Nuestra detección de crestas pequeñas y jóvenes en las mareas, y nuestro descubrimiento de su causa, completa una imagen global de una Luna dinámica y en contracción”, afirmó Watters.
El hallazgo resulta clave en el contexto de los próximos programas de exploración, como Artemis de la NASA, que prevé el regreso de astronautas a la superficie lunar. “Una mejor comprensión de la tectónica lunar y la actividad sísmica beneficiará directamente la seguridad y el éxito científico de esas y futuras misiones”, sostuvo Nypaver.