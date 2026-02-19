El Gobierno creó un plan nacional para apoyar a personas con Alzheimer

La iniciativa apunta a concientizar sobre estas enfermedades, capacitar a cuidadores y mejorar la calidad de atención de los pacientes. También incluirá campañas de prevención, investigación y acompañamiento integral a las familias.
El Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, un programa destinado a brindar apoyo a personas diagnosticadas, a sus familiares y a fortalecer las políticas públicas en materia de prevención y atención. La medida fue oficializada mediante la resolución 279/2026 publicada en el Boletín Oficial.
El plan fue impulsado por el ministro de Salud, Mario Lugones, y quedó bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, que será la encargada de dictar las normas complementarias y lineamientos necesarios para su implementación.
Desde la cartera sanitaria destacaron que la Enfermedad de Alzheimer es una de las patologías neurodegenerativas más prevalentes a nivel mundial, especialmente en personas mayores, y subrayaron la necesidad de avanzar en un abordaje integral que contemple tanto a los pacientes como a su entorno.
Seis ejes de acción
El programa estará estructurado en seis ejes estratégicos que buscarán transformar el abordaje social y sanitario de las demencias, reducir el estigma y promover una atención centrada en la dignidad y la calidad de vida.
Entre las principales acciones se prevén campañas nacionales de concientización con información accesible y actualizada sobre síntomas iniciales, factores de riesgo y derechos de las personas afectadas. También se impulsarán talleres, charlas y actividades intergeneracionales para fomentar la detección temprana y la inclusión social.
El plan incluirá capacitaciones destinadas tanto a profesionales de la salud como a cuidadores informales —familiares y allegados— con el objetivo de mejorar la calidad del cuidado y evitar el uso inadecuado de medicamentos.
Asimismo, se promoverán estilos de vida saludables, con énfasis en el control de factores de riesgo cardiovascular, la alimentación equilibrada, la actividad física y la estimulación cognitiva, integrando la prevención en la atención primaria.
Investigación y diagnóstico epidemiológico
Otro eje central será el impulso a la investigación mediante convenios cooperativos con distintas entidades, con el fin de desarrollar nuevas líneas de estudio y actualizar los datos epidemiológicos, clínicos y sociales.
El plan también contempla la elaboración de un diagnóstico de situación específico sobre la prevalencia, incidencia y distribución geográfica de la enfermedad y otros trastornos relacionados, como el Deterioro Cognitivo Leve, la Demencia con Cuerpos de Lewy y la Demencia Frontotemporal.
Desde el Ministerio señalaron que la implementación del programa no implicará costos presupuestarios adicionales y remarcaron que la iniciativa busca consolidar una política pública sostenida en el tiempo para enfrentar uno de los principales desafíos de salud mental vinculados al envejecimiento poblacional.