Ayrton y Nayla Kaiser, primos oriundos de Alcaraz, capturaron un patí de gran tamaño en Hernandarias durante el cierre del fin de semana largo. La pieza fue obtenida con caña y desde la costa.
Dos niños pescaron un patí enorme en Hernandarias el lunes 16 de febrero y celebraron una jornada que quedó marcada como una experiencia inolvidable. Se trató de Ayrton y Nayla Kaiser, primos oriundos de la localidad de Alcaraz, quienes visitaron la ciudad tras el cierre del fin de semana largo y lograron una destacada captura desde la costa.
La pesca fue realizada con caña y desde la ribera. Según el testimonio de personas presentes en el lugar, el ejemplar de patí pesó casi ocho kilos, un tamaño considerable para la modalidad de pesca costera.
Una captura que sorprendió
El hecho generó entusiasmo entre quienes se encontraban en la zona, ya que no es habitual obtener piezas de ese porte desde la orilla. El patí es una de las especies más frecuentes en el río Paraná y suele ser buscado por pescadores deportivos por su fuerza y resistencia.
La jornada se dio en un contexto de paseo familiar, luego del movimiento turístico propio del fin de semana largo. La ribera de Hernandarias fue escenario de la destacada captura que protagonizaron los niños.
“¡Una experiencia que seguro van a recordar para siempre!”, expresó su tía al medio Hernandarias digital