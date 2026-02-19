Videos y fotos del diluvio en Paraná: calles anegadas y viviendas inundadas

Videos y fotos del diluvio en Paraná reflejaron este jueves el impacto de las intensas precipitaciones que afectan a la capital entrerriana, donde se registraron calles anegadas, viviendas inundadas y serias complicaciones para circular. El fuerte temporal provocó acumulación de agua en pocos minutos y dificultades en distintos puntos de la ciudad.

En la zona céntrica, el caudal de agua fue significativo en arterias como Colón, Misiones, San Luis y La Rioja, donde automovilistas avanzaron con precaución debido al nivel que alcanzó el agua sobre la calzada. En algunos sectores, la visibilidad también se vio reducida por la intensidad de la lluvia.

Diluvio en Paraná: calles anegadas y viviendas inundadas

Complicaciones en barrios y tránsito afectado

Además del centro, vecinos enviaron registros audiovisuales desde diversos barrios de Paraná donde se observaron anegamientos y desbordes en calles de tierra y pavimentadas. En algunos casos, el agua ingresó a viviendas, generando pérdidas materiales y la necesidad de asistencia.

El tránsito vehicular presentó demoras especialmente en zonas donde el agua cubrió gran parte de la calzada. Conductores debieron reducir la velocidad y extremar la precaución para evitar inconvenientes.

Impacto del temporal

El fenómeno se dio en el marco de una jornada marcada por abundantes precipitaciones en la región. La acumulación rápida de agua puso en evidencia la intensidad del evento climático y generó múltiples intervenciones preventivas.