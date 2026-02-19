Buscan intensamente a una familia que fue arrastrada por el agua en Paraná

Buscan intensamente a una familia que habría sido arrastrada por el agua en Paraná, en la zona de Churruarín y Blas Parera, como consecuencia de las intensas tormentas que afectaron a la capital entrerriana. El episodio se registró durante la mañana, en medio de precipitaciones que generaron importantes acumulaciones de agua en distintos sectores de la ciudad.

Según las primeras informaciones, ambas personas habrían sido sorprendidas por el caudal que avanzó con fuerza en la vía pública, en un sector cercano a un arroyo que presentó desbordes tras la gran cantidad de lluvia caída en pocas horas.

Testimonio oficial y vivienda afectada

El subjefe departamental de Paraná, Juan Pablo Claucich, confirmó a Elonce que la situación en la zona era compleja. En relación al hecho puntual, indicó: “En calle Blas Parera, en la vera del arroyo cercano a Churruarín, se habría desmoronado una vivienda donde residía una mujer con su hijo”. Asimismo, agregó que “en el lugar trabajan bomberos voluntarios y personal policial”.

El funcionario también señaló que un vecino fue quien alertó sobre lo ocurrido. “Un hombre que estaba auxiliando a un automóvil en la zona manifestó haber observado el momento en que se produjo la situación”, detalló.

Operativo en marcha

En el área afectada se desplegó un operativo de búsqueda con dotaciones de Bomberos, efectivos policiales y equipos de emergencia. Las tareas se concentran en sectores cercanos al arroyo y en zonas donde el agua avanzó con mayor intensidad.

Hasta el momento no se brindaron datos oficiales sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre su estado.