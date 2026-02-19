 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales La Paz

Tras choque, un conductor se disparó en la cabeza y fue trasladado al hospital

Tras impactar contra un camión y intercambiar unas palabras con el camionero, el conductor de una camioneta se dirigió a la banquina y se disparó en la cabeza. Fue trasladado al hospital.

19 de Febrero de 2026
El impacto fue en Ruta Nacional 12.
El impacto fue en Ruta Nacional 12.

REDACCIÓN ELONCE

Tras impactar contra un camión y intercambiar unas palabras con el camionero, el conductor de una camioneta se dirigió a la banquina y se disparó en la cabeza. Fue trasladado al hospital.

Choque y presunto intento de suicidio en Ruta 12. Un camión, marca Ford modelo Cargo semirremolque, cargado con aserrín, en dirección norte sur, fue impactado en su lateral izquierdo por una camioneta que circulaba en sentido opuesto, provocando la pérdida de estabilidad y posterior vuelco del equipo. El accidente vial ocurrió la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 646, en departamento La Paz.

Uno de los conductores se disparó

 

Posteriormente, según informó la Policía, la Pick Up, marca Ford modelo 100, conducida por persona de 64 años, detuvo la marcha y luego de mantener una leve conversación con el conductor del camión avanzó unos 500 metros hacia el norte introduciéndose en la banquina, y se disparó en la cabeza. Fue trasladado con signos vitales débiles al nosocomio.

Temas:

Accidente Conductor disparo en la cabeza Choque camión La Paz
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso